Cercle heeft coach bijna beet: Besnik Hasi en Bruggelingen bereiken persoonlijk akkoord MJR/LUVM

06 juni 2019

06u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Cercle Brugge Eerstdaags hoopt Cercle Brugge zijn nieuwe T1 te kunnen voorstellen, en dat moet Besnik Hasi (47) worden. Volgens onze informatie bereikte de ex-coach van Anderlecht, Legia Warschau en Olympiacos al een persoonlijk akkoord met de Vereniging voor twee seizoenen.

Voorzitter Frans Schotte wil voorlopig bevestigen noch ontkennen dat Hasi de topkandidaat is om Laurent Guyot op te volgen: “Wij zullen pas communiceren zodra we de handtekening van onze wenscoach onder het contract hebben. Maar de gesprekken met de trainer met wie we de komende jaren willen werken zijn vergevorderd. Deze coach kent Cercle al geruime tijd en ziet dat we de voorbije jaren op vele vlakken grote stappen vooruit hebben gezet. Dat is ook de reden waarom hij naar Cercle wil komen.” Dat het daarbij over Hasi gaat, hoeft niet te worden betwijfeld.

Nu Al-Raed nog

De Belgische Albanees, die in 2008 zijn spelerscarrière afsloot bij groen-zwart, is echter nog aan de slag bij het Saoedische Al-Raed, waar zijn contract loopt tot eind juli. Bij Cercle wordt de voorbereiding aangevat met een eerste training op 18 juni en dus moet er met Al-Raed een financieel akkoord worden bereikt over een vroegere vrijgave van Hasi. Dat blijkt een moeilijke klus, want de voormalige middenvelder heeft een uitstekende reputatie opgebouwd in de Arabische staten. Daardoor zijn er ook daar voor hem andere mogelijkheden. Maar een terugkeer naar België opent dan weer sportieve én familiale perspectieven.

“Onze sportieve directeur François Vitali zal de komende dagen de onderhandelingen afronden, en ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat het in orde zal komen met de coach die we willen”, aldus Schotte nog.