Cercle doet Storck "zeer goed voorstel", Duitse coach denkt erover na

08 april 2020

Een verlengd verblijf van Bernd Storck bij Cercle Brugge behoort nog steeds tot de mogelijkheden. “Wij hebben Bernd een volgens ons zeer goed ­voorstel gedaan”, zegt voorzitter Goemaere. “Zelf heb ik er momenteel een goed gevoel bij dat het in orde zal komen. Bernd spreekt nog altijd in de ‘wij’-vorm en dat stemt me hoopvol.”

Storck heeft het voorstel in elk geval niet naast zich neergelegd, wat er op kan duiden dat de druk gesolliciteerde Duitser gecharmeerd is door het ­Brugse bod. “Het is een respectabel voorstel”, vernamen we van zijn ­Belgische zaakwaarnemer. Wellicht doet Storck nog deze week een ­tegenvoorstel.

