Cercle-doelman Van Damme leeft weer op hoop: “Geloof rotsvast dat ik ooit weer voetballer zal zijn” Luc Verweirder

09 oktober 2019

21u19 0 Cercle Brugge Vier maanden nadat er een tweede keer leukemie bij hem werd vastgesteld, dit keer in het ruggenmerg en het hersenvocht, is er een donor gevonden voor Miguel Van Damme. Een “100 procent match”. De 26-jarige doelman van Cercle Brugge verblijft sinds gisteren weer in het ziekenhuis, in quarantaine. “Nu krijg ik nog bestralingen, dit weekend chemo en woensdag volgt dan de transplantatie. Daarna is het hopen dat er geen afstoting is. Maar ik ben meer dan hoopvol dat ik deze strijd zal winnen, en ik geloof rotsvast dat ik ooit weer voetballer zal zijn.”

Euforisch is Miguel Van Damme niet. Logisch, na wat hem overkwam. Op zijn 23ste van titularisdoelman bij Cercle Brugge naar leukemiepatiënt, na anderhalf jaar toch terug voetballer en begin 2019 zelfs volledig genezen verklaard. Maar dan, op huwelijksreis nog wel, weer onwel geworden en met een bang hartje naar de dokters gestapt. Om een tweede mokerslag te moeten incasseren: opnieuw leukemie. “Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek, ik ga nog harder knokken om ook hier door te komen”, liet hij enkele dagen na de diagnose optekenen.

Heftiger

Maar zelfs de hevigste krijger ging door vele momenten van vertwijfeling. “Het was niet makkelijk, dat wachten op een donor”, zegt Miguel stil. “Er zijn momenten geweest dat ik een beetje bang werd, omdat het zo lang duurde. Gelukkig verliepen de bestralingen en chemo al bij al vlot, had ik weinig last van nevenwerkingen. De vorige keer kreeg ik enkel bestralingen, nu was het heftiger, ja. De dokters lieten me ook vanaf het begin weten dat de zoektocht naar een geschikte donor wel even kon duren. En dan krijg je plots te horen dat er een “100 procent match” werd gevonden, twee zelfs, waarvan ze dan de beste konden uitkiezen. Ik hoef niet te zeggen dat ik mijn geluk niet op kon, toen ik dat bericht kreeg. Maar er is geen garantie dat het met zekerheid lukt, dat besef ik wel.”

Woensdag wordt de transplantatie uitgevoerd. Sinds gisteren is Miguel Van Damme weer in quarantaine, om slechte stamcellen uit zijn beenmerg te verwijderen.

“Die quarantaines duren doorgaans vier tot zes weken, sowieso was voorzien dat ik nu weer aan een sessie zou beginnen. Dus valt het mee dat de transplantatie er zo snel aan komt. Een echte operatie is dat trouwens niet, je kan het in feite vergelijken met een bloedtransfusie. Volgens de dokters zal het niet veel langer dan een kwartier in beslag nemen. Daarna worden het cruciale dagen en weken, waarin ik moet hopen dat mijn lichaam geen lichaamsvreemde cellen zal afstoten.”

Heel veel steun

Tijdens de voorbije maanden kwam Miguel Van Damme een paar keer naar Jan Breydel om zijn ploegmaats kort te zien trainen, of om wat met de kinesisten te praten. Op de Fandag van Cercle weerklonk het luidste applaus toen Van Damme het podium beklom. “Ik kreeg heel veel steun vanuit de voetbalwereld, ja, uiteraard ook van Cercle Brugge en van veel supporters. Dat het momenteel niet goed gaat bij groen-zwart, kan ik in mijn situatie natuurlijk wel relativeren. Maar ik hoop uiteraard dat ze snel uit de put klauteren. Mijn eigen focus ligt momenteel nog niet op voetbal. Maar nu de donor is gevonden, durf ik toch alweer een beetje vooruitdenken. Als alles goed gaat, hoop ik vanaf januari of februari voor mezelf weer sportieve doelen te kunnen stellen. Mensen die me tegenkwamen, zeiden vaak: “Je ziet er goed uit, Miguel, je oogt scherp”. De dokters kenden mijn voorgeschiedenis en hebben de behandeling zodanig opgebouwd dat mijn sportieve toekomst zo weinig mogelijk in het gedrang zou komen. Ja, ik geloof rotsvast dat ik weer voetballer zal worden. Maar eerst genezen.”