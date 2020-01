Cercle-doelman Miguel Van Damme hervallen in strijd tegen leukemie: “Een enorme klap” Luc Verweirder en Mathias Mariën

25 januari 2020

11u38 9 Cercle Brugge Eén week nadat hem tijdens het Gala van de Gouden Schoen nog een hart onder de riem werd gestopt door Iker Casillas, kreeg doelman Miguel Van Damme (26) een nieuwe mokerslag te verwerken. Bij de wekelijkse controle in het ziekenhuis werden opnieuw kankercellen bij de speler van Cercle Brugge ontdekt.

Miguel Van Damme voert al sinds juni 2016 een onafgebroken strijd tegen leukemie. In maart 2017 keerde hij een eerste keer terug op het voetbalveld, in januari 2019 werd de Maldegemnaar volledig genezen verklaard door de behandelende artsen. Maar vijf maanden later, nadat hij in play-off 2 zijn wederoptreden onder de lat bij Cercle had gevierd én met zijn vriendin Kyana in het huwelijksbootje was gestapt, liep het toch weer mis. Tijdens de huwelijksreis had Van Damme zich minder goed gevoeld, en bij thuiskomst werd hij met spoed gehospitaliseerd. Er werden kankercellen in zijn ruggenmerg en hersenvocht ontdekt.

Begin oktober 2019 onderging Miguel Van Damme een stamceltransplantatie. Er waren twee donoren gevonden die 100 procent matchten. Van Damme bevond zich toen in een tweede lange periode van quarantaine. Eerst drie en nadien vier weken. Op 7 november mocht hij naar huis terugkeren om daar verder aan zijn herstel te werken. Nadat hij tijdens de quarantaine amper bezoek mocht ontvangen, maximum drie mensen tegelijk, met mondmaskers om besmetting tegen te gaan, kon hij thuis aanvankelijk amper de trap op. Maar twee maanden later was hij al vier keer gaan lopen, vertelde hij ons zelf toen we hem tien dagen geleden voor het laatst aan de telefoon hadden. “Ik hoop eind februari het licht op groen te krijgen om weer echt te mogen beginnen met trainen”, zei hij diezelfde avond aan tafel bij Birgit Van Mol tijdens de tv-show op het Gala van de Gouden Schoen.

Dat is ijdele hoop gebleken. Eergisteren liet zijn vrouw Kyana het bestuur van Cercle Brugge weten dat haar man hervallen was.

“Een enorme klap voor Miguel, voor haar en voor zijn familie”, zegt CEO Marc Vanmaele. “Ook hier bij Cercle zijn wij allemaal heel erg ontdaan. We hadden nog maar pas onze communicatie verstuurd over de actie die we morgen tegen Anderlecht plannen, om in minuut 16 - het rugnummer van Miguel - een hartverwarmend applaus van de tribunes te laten rollen. Dit kadert in een samenwerking die we hebben opgezet met de Stichting “Me To You” die sinds enkele jaren leukemiepatiënten steunt in hun strijd tegen de ziekte. We hebben even overwogen om die actie af te blazen, maar finaal kwamen we tot de conclusie dat het mentaal misschien nét goed zal zijn voor Miguel om hem op die manier toch onze steun en die van de hele voetbalwereld te betuigen.”

In de groen-zwarte kleedkamer zijn er maar enkele spelers van vorig seizoen overgebleven die met Miguel Van Damme getraind en gespeeld hebben: Taravel, Hazard, De Belder, Omolo, Hoggas, Ueda en Vitinho. Zij werden door coach Storck op de hoogte gebracht.