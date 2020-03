Cercle charmeert Storck met behoudspremie van ruim 100.000 euro



09 maart 2020

05u00 0 Cercle Brugge Dolle feestvreugde bij Cercle Brugge aan het eind van een wekenlang groen-zwart delirium. Met voorzitter Vincent Goemaere en coach Bernd Storck in de hoofdrol van een collectief huzarenstukje. “Er zullen ­kapers op de kust zijn, maar we willen absoluut met Storck door op de ingeslagen weg”, beseft de preses.

’t Is deels met dank aan KV Oostende en W.-­Beveren, toch verdient de innemende samenhang tussen de spelers, trainers, supporters en het bestuur van Cercle Brugge alle lof. Ieder van hen heeft zijn aandeel in de ongeziene remonte van groen-zwart, dat sinds de winterstop eindelijk ‘carte blanche’ kreeg van moederclub AS ­Monaco. Daar waar de eigenaars van Cercle jarenlang vanuit het prinsdom de plak zwaaiden, kregen Goemaere en Storck en co de voorbije maanden eindelijk de vrijheid en ruimte om in functie van onze competitie te denken, met een miraculeuze redding als gevolg. “We zijn autonomer geworden”, aldus Goemaere.

De Bruggeling en Cercleman pur sang wordt op handen gedragen sinds hij de fakkel overnam van Frans Schotte. Met zijn ‘Never give up’-T-shirt en mentaliteit veroverde hij alle groen-zwarte harten: “We werken nog steeds samen met onze bazen, maar véél meer vanuit Brugge en niet vanuit ­Monaco. Wat we nu getoond hebben, is het beste bewijs dat dit nodig was. Straks komen er nieuwe sportieve en commerciële directeurs en wordt er een scoutingcel ­opgericht – we willen door op de ingeslagen weg.”

Kapers op de kust

Natuurlijk wil Goemaere door met Storck. Beiden hebben Cercle op korte tijd van een dood vogeltje opnieuw omgetoverd in een attractieve, levendige ‘Vereniging’. «Beide partijen hebben de intentie om door te gaan, ­alleen moeten we elkaar nog vinden. Daar komen straks een paar makelaars bij – het gaat over de financiën (grijnst).» Wat dat betreft, strijkt Storck alvast een ­behoudspremie van meer dan 100.000 euro op, wat zijn totale verdiensten sinds oktober op ongeveer 500.000 euro brengt. Een loon waar veel trainers in eerste klasse kunnen van dromen: “Storck houden, zal wat kosten. Er zullen ook kapers op de kust zijn, we weten niet welke aanbiedingen er zullen komen. Voorlopig zitten we evenwel op dezelfde lijn.”

Vorig seizoen liet de Duitser Moeskroen verweesd achter, maar de aanbiedingen van hoger aangeschreven binnen- en buitenlandse clubs bleven achterwege. Daar komt straks mogelijk verandering in. “In principe zeg ik geen neen tegen Cercle”, aldus Storck zelf. “Maar je weet dat Nicolas Holveck, die voor het project Cercle verantwoordelijk was, sinds vrijdag weg is bij Monaco. Ik wil eerst horen hoe ze het daar verder zien. Als ze opnieuw jonge spelers laten komen, moeten ze een bepaald niveau hebben – zoals dat van Biancone bijvoorbeeld.”

Eind goed, al goed voor Cercle Brugge dus, waar de felle degradatiestrijd uiteindelijk nog een zegen zal zijn. Niet alleen hebben de turbulente periode en de stunt van groen-zwart moederclub AS Monaco wakker geschud, daarnaast leeft de ‘Vereniging’ zoals dat sinds de promotie van twee jaar geleden nooit meer het geval was geweest.