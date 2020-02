Cercle Brugge zet kapitein Taravel op non-actief LUVM

07 februari 2020

Kapitein Jérémy Taravel werd door Cercle Brugge op non-actief geplaatst. De Fransman traint niet langer met de A-kern. Een nieuwe episode in het teleurstellende seizoen voor de 32-jarige centrale verdediger, die sinds 23 ­november 2019 niet meer in actie kwam. Toen moest hij op Waasland-Beveren na een halfuur naar de kant. Zijn rugblessure was sindsdien een permanent probleem.