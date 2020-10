Cercle Brugge verlengt Kevin Hoggas tot 2022, “chouchou” Biancone trainde vandaag voor het eerst weer mee Luc Verweirder

07 oktober 2020

15u40 0 Cercle Brugge Bij Cercle Brugge hebben de spelers vandaag de trainingsactiviteit hervat na twee vrije dagen. Giulian Biancone, het witte konijn dat uit de groen-zwarte hoed kwam op Transfer Deadline Day, stond voor het eerst weer op het oefenveld van Cercle. En voorts verlengt Kevin Hoggas zijn verblijf op Jan Breydel tot de zomer van 2022.

Dat laatste is opmerkelijk, want Hoggas is inmiddels aan zijn vierde seizoen bij de Vereniging bezig. Geen mens die dat voor mogelijk had gehouden toen Laurent Guyot en Fabien Mercadal in Jan Breydel aan het trainersroer stonden. Geen van beide Fransen had een hoge hoed op van hun landgenoot, die onder Guyot zelfs een half jaar naar de B-kern verdween.

Het was uiteindelijk Bernd Storck die eind vorig kalenderjaar een onomstreden titularis maakte van de stylist op het middenveld, die onder Frank Vercauteren in 1B bij Cercle was terechtgekomen. Zijn aandeel in de promotie bleef toen beperkt tot 9 wedstrijden en 1 doelpunt, in twee seizoenen 1A kwamen daar slechts 24 wedstrijden en 5 doelpunten bovenop. Geen statistieken om van achterover te vallen, maar de Franse middenvelder groeide tijdens de overlevingsstrijd van Cercle wel tot één van de beslissende pionnen uit. Zijn vrijschoptreffer op Sint-Truiden en de vroege frommelgoal tegen AA Gent bleken uiteindelijk goed voor evenveel overwinningen en waren dus van goudwaarde.

Hoggas is er ondertussen 28 en kreeg ook van Paul Clement meteen het volste vertrouwen. Illustratief: Kevin Hoggas is de enige bij Cercle die nog geen minuut van de huidige competitie miste.

Publiek krijgt “chouchou” terug

Ook Giulian Biancone (20) had een zeer ruim aandeel in het behoud van Cercle Brugge vorig seizoen. De rechtsachter was, ondanks zijn jeugdige leeftijd, een voortrekker in de kleedkamer. Na de (verloren) Brugse derby waarin Cercle zich definitief in 1A handhaafde, vuurde Biancone het feestgedruis in het volgepakte bezoekersvak van Jan Breydel aan. Bij de groen-zwarte achterban was Biancone al veel langer uitgegroeid tot één van de pubiekslievelingen.

Toch had het er lang de schijn van dat het niet tot een tweede verblijf bij Cercle zou komen. Biancone begon aan het nieuwe seizoen in de A-kern van Monaco, maar speelde er nauwelijks. In de eerste oefenmatch, op... Cercle, mocht hij invallen. Nadien wisselde Monaco van coach en hoorde Biancone niet bij de uitverkorenen van Niko Kovac. Reden waarom ze in Brugge zijn situatie in de gaten bleven houden, en hem uiteindelijk toch weer tot een nieuwe uitleenbeurt voor één seizoen konden overtuigen.

Vandaag stond Giulian Biancone voor het eerst weer op het oefenveld in Brugge. Met het opnieuw binnenhalen van Biancone op Transfer Deadline Day gaf het Cercle-bestuur zonder meer gehoor aan zijn supporters, die al maanden op de terugkeer van hun “chouchou” speculeerden op de sociale media. Vraag is echter of Paul Clement wel nood had aan een bijkomende rechtsachter. Robbe Decostere deed het op die positie na een aarzelende start niet onaardig. En er was al een alternatief met Vitinho, die na twee door blessures vergalde seizoenen aan een sterke opmars bezig was.

“Thibo Somers stimuleren”

Uitgaand was het vorige maandag eveneens druk in de ultieme transferuren. Cercle liet Guy Mbenza naar Antwerp vertrekken. De transfer van de spits uit Congo Brazzaville is uiteraard goed nieuws voor de penningmeester. Transferbedragen worden nooit bekendgemaakt, maar in de wandelgangen valt op te vangen dat Antwerp voor Mbenza driemaal zoveel betaalde aan Cercle dan groen-zwart in januari aan Stade Tunisien. Bovendien had Cercle genoeg alternatieven voor Mbenza, die al zes wedstrijden aan de kant stond door een adductorenprobleem.

“Wij zijn zeer tevreden over de prestaties van Iké Ugbo en willen ook Thibo Somers verder stimuleren, die als eigen jeugdspeler van grote betekenis is voor ons globaal project”, zegt technisch directeur Carlos Aviña hierover.

Het verhuren van Alimami Gory aan de Franse tweedeklasser Troyes heeft dan weer te maken met de offensieve weelde op de flanken, en met name de doorbraak van Anthony Musaba. Voor Gory zag het er niet naar uit dat hij nog vaak aan de bak zou komen. De Franse Malinees kende een weifelend eerste seizoen bij Cercle. Hij was één van de weinige lichtpunten in de donkere maanden onder Mercadal, maar raakte na de komst van Storck het spoor bijster - ook omdat hij het overlijden van een goede vriend mentaal maar moeilijk verwerkte. Een schouderprobleem doorkruiste dan weer zijn eerste maanden onder Clement. Voor alle partijen bleek een uitleenbeurt daarom de beste oplossing.