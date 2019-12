Cercle Brugge stuurt spelers op afzondering op kerstdag LUVM

16 december 2019

04u30 0

Geen kalkoen voor de spelers van Cercle Brugge, die op kerstdag niet in familiekring zullen vertoeven. Bernd Storck trekt met zijn wedstrijdselectie op afzondering daags voor de wedstrijd op KV Kortrijk, waarmee het kalenderjaar 2019 op 26 december door de hekkensluiters van de klassering wordt afgesloten. Eerst is er in de namiddag ook een training voorzien.

LEES OOK. Storck na de 3-0 in Charleroi: “De helft van mijn ploeg had een halfuur nodig om te beseffen dat match begonnen was”

Of het een goed idee is de voetballers op kerstdag van hun familie weg te houden, moet nog blijken. Legendarisch is de afzondering van liefst 72 uur die wijlen Tomislav Ivic de spelers van Anderlecht op oudejaarsavond 1981-82 oplegde, voor een bekerwedstrijd in Waterschei op 3 januari. De Brusselaars kregen aan de mijnterrils van Waterschei een droge 3-1 om de oren. Het effect van de afzondering had averechts gewerkt.