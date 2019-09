Cercle Brugge spreekt vertrouwen uit in Mercadal, maar Rednic staat toch klaar LUVM

29 september 2019

08u34 0 Cercel Brugge Na het laatste fluitsignaal van ref De Cremer in Cercle Brugge-Eupen, verzamelde een groep woedende Brugse supporters zich aan de ingang van het logegebouw in Jan Breydel. Tot een bestorming, zoals vooraf was aangekondigd ingeval van een nieuwe nederlaag, kwam het niet.

Het bleef bij spreekkoren tegen het bestuur. Voorzitter Frans Schotte én trainer Fabien Mercadal trotseerden de toorn van de menigte en wisten de gemoederen vrij snel te bedaren. Een kleine supportersdelegatie werd binnengelaten in het spelershome om daar met de voorzitter en ook met CEO Marc Van Maele en sportief directeur François Vitali te praten over de penibele sportieve situatie waarin groen-zwart is verzeild na de schabouwelijke bekerexit tegen Rebecq en nu ook een 3 op 27 na het nieuwe competitieverlies tegen Eupen.

Voorlopig blijft dat zonder gevolgen voor de positie van coach Mercadal, al zwellen de geruchten over een mogelijk ontslag van de Corsicaan toch aan. “We kunnen dit ten stelligste logenstraffen”, verzekerde Frans Schotte ons kort voor middernacht in de catacomben van Jan Breydel. “Van een ontslag van de coach is geen sprake.”

“De schuld voor de huidige malaise ligt ook niet bij de coach”, vulde François Vitali aan. “Als sportief directeur ben ik de eerste verantwoordelijke voor de samenstelling van de kern waarmee hij moet werken. Als de resultaten uitblijven, dan heb ik niet goed gewerkt.”

In de wandelgangen viel evenwel te horen dat er de voorbije dagen toch met enkele coaches zou zijn gesproken. Het profiel van een mogelijke opvolger voor Mercadal zou in elk geval dat zijn van een buitenlander die de Belgische competitie goed kent. De namen van Cedomir Janevski en Bernd Storck circuleren hierbij, maar topkandidaat zou de Roemeen Mircea Rednic (57) zijn, die eerder voor Standard, AA Gent en Moeskroen werkzaam was.