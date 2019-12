Cercle Brugge roept op tot samenwerking om “wispelturigheid van de VAR weg te werken” DMM

29 december 2019

13u44

Bron: Belga 0 Cercle Brugge Cercle Brugge roept alle eersteklassers op om tijdens de winterstop het effect van de VAR (Video Assistant Referee) op de eigen resultaten te analyseren. Bedoeling is om een samenwerking op poten te zetten om de VAR efficiënter te gebruiken.

Neen, de oproep van de hekkensluiter in de Jupiler Pro League komt niet zomaar. Cercle zag op Tweede Kerstdag zijn openingsgoal op Kortrijk door de VAR afgekeurd worden. De ploeg uit Brugge verloor uiteindelijk met 1-0 en deed daarmee een bijzonder slechte zaak in de degradatiestrijd. Toch benadrukt Cercle dat het met de oproep het scheidsrechterskorps niet viseert.

“Groen-Zwart wil zich geen slechte verliezer tonen, maar het stelt wel vast dat in 2019 verscheidene scheidsrechterlijke beslissingen voor frustraties en onduidelijkheid hebben gezorgd”, klinkt het. “De VAR werd in het leven geroepen om een eerlijker wedstrijdverloop te garanderen, ruimte voor discussie weg te nemen en het voetbalplezier voor spelers en fans te laten primeren. Cercle concludeert dat aan geen van deze doelstellingen is voldaan.”

De Bruggelingen willen de “wispelturigheid” van de VAR wegwerken en vragen in de eerste plaats om de definitie van ‘clear error’ te herzien. “De term is te theoretisch en vaak tegenstrijdig aan de praktijk”, zegt Cercle-bestuurder Vincent Goemaere. “Wat als een doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel van een speler die niet bij die fase is betrokken, of niet in de lijn van de actie staat? Volgens de theorie is er op dat moment geen sprake van ‘clear error’, maar in de praktijk wordt dat dus wel toegepast: dat was in Kortrijk ook het geval.”

“Wat ook voor frustraties zorgt, is het feit dat beslissingen na een wedstrijd niet (voldoende) worden gemotiveerd”, vervolgt Goemaere. “Clubs en supporters worden in het ongewisse gelaten. De VAR ging zogezegd een einde maken aan eindeloze discussies, maar wij stellen vast dat het effect precies het tegenovergestelde is. Een VAR-interventie neemt bovendien heel wat tijd in beslag, waardoor het tempo uit de wedstrijd verdwijnt.”

“We zien die frustraties ook bij andere profteams. Wij vechten nu tegen de degradatie, maar een duidelijkere VAR-regeling is ook belangrijk voor clubs die om de titel strijden of om een plaats in play-off 1", besluit Goemaere, die het idee oppert om naar analogie met het (ijs)hockey ook te werken met een beperkt aantal challenges.