Cercle Brugge helemaal gered, met dank aan Kylian Hazard



LUVM

16 december 2018

23u39 0 Cercle Brugge Ze stonden te dansen op de tribune, de supporters van Cercle Brugge, toen Christoph Dierick gisteren een einde maakte aan de vijf zenuwslopende extra minuten. Door de late uitsluiting van Omolo kwam groen-zwart even nog in de problemen, maar de verdiende zege werd niet meer uit handen gegeven. Een zege die de redding heel dichtbij brengt. Met dank aan Kylian Hazard.

“Deze zege brengt ons weer een stap dichter bij ons doel”, verwees coach Guyot andermaal naar de 30 punten die op het conto moeten komen vooraleer hij de ambities in de hoogte wil bijstellen.

De consignes vanuit Monaco bij de overname waren duidelijk: vorig seizoen moest Cercle promoveren, dit seizoen het behoud verzekeren. Het eerste lukte, het tweede kan niet meer misgaan nu Cercle ook tegen de topteams begint te winnen. Gisteren ging Anderlecht voor de bijl, met dank aan de twee Belgen in de basis. Topschutter Bruno kwam andermaal stoïcijns kalm en trefzeker aan de strafschopstip, na een te late tackle van Najar op Kylian Hazard. Het broertje van Eden en Thorgan leverde dan weer zijn beste totaalprestatie voor groen-zwart af.

Ovatie

“Kylian heeft getoond dat hij een ongelooflijk potentieel heeft”, prees Guyot. “De volgende stap moet nu zijn dat hij ook nog wat meer regelmaat in zijn prestaties legt. Want deze Kylian wil ik elke wedstrijd zien. Het publiek gaf hem een ovatie, al was zijn wissel niet als applausvervanging bedoeld. We hadden het resultaat nog niet over de streep en we konden wat extra adem gebruiken.”

Na Hazards tweede doelpunt van het seizoen mag Cercle zich definitief gered voelen. Met zijn eerste treffer had het nummer 13 in de slotfase tegen Moeskroen al de basis gelegd voor de 9 op 9 waarmee groen-zwart uit de kelder van de klassering wegsloop.