Cercle Brugge heeft eerste training met Vercauteren achter de rug: "Veel respect voor deze coach"

13u09 0 BELGA Cercle Brugge Met twee veldtrainingen maakt kersvers coach Frankie Vercauteren vandaag zijn intrede bij Cercle Brugge. Na de eerste oefensessie heeft de nieuwe trainer al meteen indruk gemaakt: "Het is goed voor onze groep dat Cercle iemand met zo'n mooi palmares heeft aangesteld", klinkt het in de spelersgroep.

Met zijn assistent Vincent Euvrard in zijn zog betrad Frankie Vercauteren vanmorgen een eerste keer de oefenvelden aan de groen-zwarte zijde van het Jan Breydelstadion. De Brusselaar begon zo de voorbereiding op de belangrijke match van zaterdag tegen Lierse, waarin Cercle zijn kansen op periodewinst gaaf moet zien te houden. In vrijwel uitstekend Frans, zeker sinds dit jaar de voertaal bij de 'vereniging', gaf Vercauteren meteen de eerste richtlijnen, al hield hij zich voornamelijk afzijdig tijdens de eerste oefengalop: "Voor de training had hij in de kleedkamer gezegd dat hij voornamelijk zou observeren", aldus Stephen Buyl. "Voor velen is het altijd een nerveuze bedoening als er een nieuwe trainer is, maar het viel wel mee. Vercauteren is toch een grote naam en daar heb je als speler veel respect voor. De groep is altijd wat stiller en meer geconcentreerd als er iemand met een groot palmares de kleedkamer binnenstapt. Dat was in het begin van het seizoen ook zo met Boloni toen ik nog bij Antwerp speelde."

Voor Vercauteren is de groep van Cercle Brugge volledig nieuw. Hij kende enkel Gianni Bruno, maar die revalideert momenteel in Frankrijk. De coach heeft slechts enkele dagen tijd om zijn stempel te drukken in de aanloop van de belangrijke match in Lier. Groen-zwart telt momenteel drie punten minder dan Beerschot en OH Leuven, die dit weekend elkaar ontmoeten. Als Cercle na de resterende duels met Lierse, Westerlo en Tubize naast de concurrenten komt, wint het door het aantal gewonnen matchen altijd de eerste periode: "Net daarom is er nog niets verloren", aldus Buyl. "Het is goed dat Cercle iemand met zo'n mooi palmares heeft aangesteld. Hopelijk kan hij een constante in onze prestaties krijgen, want dat is een probleem. De ene week winnen we met 0-3 in Beerschot om dan één week later in eigen huis tegen Roeselare puntenverlies te lijden".

