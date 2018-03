Brugse burgemeester stelt ticketverkoop Cercle - Beerschot in vraag Redactie

11 maart 2018

17u09

Bron: Belga 1 Cercle Brugge Burgemeester van Brugge Renaat Landuyt vraagt een grondige evaluatie van de match tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk. Zaterdag kwam het niet tot zware incidenten, al raakte één supporter van Beerschot wel zwaar gewond toen hij uit de tribune viel.

De match voor de overgang naar de hoogste klasse in het voetbal zorgde even voor een warm momentje toen de supportersgroepen dreigden vermengd te raken. De situatie raakte snel onder controle, maar burgemeester Renaat Landuyt vraagt een grondige evaluatie.

"Er is tijdig ingegrepen en onze diensten hebben echt uitstekend werk geleverd. We wachten het onderzoek af, zoals altijd na een risicomatch om op die manier lessen te trekken", aldus Landuyt. "Vooral op de ticketverkoop kan het misschien beter, maar daar moet dus in de toekomst op gelet worden."

Beerschot Wilrijk kreeg voor de wedstrijd slechts 1.400 tickets toebedeeld, hoewel de vraag vele malen groter was. Om de veiligheid maximaal te garanderen, vroegen de Antwerpse veiligheidsdiensten meer tickets maar dat weigerden hun Brugse collega's. Met als gevolg dat veel bezoekende supporters kaarten probeerden te bemachtigen voor de thuisvakken.

Pol Van Den Driessche, kopman bij N-VA en oud-woordvoerder van Cercle, wil het onderzoek afwachten alvorens de analyse te maken. Uiteindelijk raakte de situatie snel gekoeld en werden de supporters van Beerschot Wilrijk snel weggeleid. De Bruggelingen gingen dan een echte feestnacht tegemoet in de binnenstad.