Blijft of vertrekt wonderdokter Storck bij Cercle Brugge? “Met geen andere club in gesprek” KDZ/LUVM

01 april 2020

04u30 0 Cercle Brugge “The Great Escape.” Even googelen: avonturenfilm met Steve McQueen in de hoofdrol, gedraaid in 1963. Toeval of niet: het geboortejaar van Bernd Storck. De Duitser maakte er de voorbije maanden zijn eigen voetbalsequel van. Hoe Storck het zieltogende Cercle Brugge door het kleinste gaatje alsnog aan de degradatie hielp ontsnappen, is zelden vertoond. En dus wil de top van Cercle zijn wonderdokter maar wat graag aan boord houden. Maar daar zal de Vereniging misschien niet in slagen, omwille van... de coronacrisis.

Eergisteren stuurden voorzitter Goemaere en CEO Petrov namens Cercle een merkwaardig getimed statement de wereld in: “Even geduld.” Alle beslissingen over contracten blijven door de coronamaatregelen nog wat in de groen-zwarte koelkast. Ook de besprekingen met Bernd Storck, wiens contract op 30 juni afloopt.

Concluderen dat daarmee de scheiding tussen Storck en Cercle is ingezet, is zeer kort door de bocht. Duidelijk is wel dat het water tussen beide partijen behoorlijk diep is. En er is vooral de wurgende onzekerheid over hoe het voetballandschap straks door de coronacrisis wordt hertekend.

“Zolang de situatie niet genormaliseerd is, is het voor een vereniging als Cercle Brugge onmogelijk om een duidelijk zicht op het budget te krijgen”, beseft de makelaar voor de Belgische markt van Bernd Storck. “Zal dat budget 10 procent lager liggen? Of 40 procent? Cercle is ook afhankelijk van AS Monaco, dat mogelijk een pak inkomsten derft door minder tv-rechten. Welke impact heeft dat?”

Niet gratis trainen

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere, zelfs in de meest uitzichtloze dagen onvoorwaardelijk adept van Storck, doet er alles aan om de samenwerking met de Duitser verder te zetten. Storck gaf hem ook herhaaldelijk te kennen zijn werk af te willen maken bij groen-zwart.

“Op dit ogenblik is Bernd Storck met geen enkele andere club in gesprek, en hij blijft zeer geïnteresseerd in het project-Cercle”, bevestigt Storcks zaakwaarnemer. “Maar hij gaat ze uiteraard niet gratis trainen. De laatste jaren heeft hij bovendien een mooie reputatie opgebouwd.”

Lees: Storck ziet andere mogelijkheden en wil vooral geen derde jaar op rij tegen de degradatie knokken. De goede verstaander en het halve woord: lang zal Cercle niet mogen talmen. Corona of geen corona.