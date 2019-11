Biancone weer uitblinker bij Cercle, mét fraaie goal: "Goeie herinnering aan Thierry Henry bij Monaco” LUVM

23 november 2019

23u14 0 Cercle Brugge Een fraaie krul van Giulian Biancone in de Beverse winkelhaak leverde Cercle Brugge het eerste punt buitenshuis van het seizoen op. Opmerkelijk: de rechtsachter scoorde met zijn linkervoet. Dezelfde linkervoet die twee weken geleden tegen Sint-Truiden in de slotminuut de beslissende voorzet verstuurde naar het hoofd van Idriss Saadi.

“In mijn opleiding bij Monaco heb ik goed gewerkt om zowel met rechts als met links goed uit de voeten te kunnen”, lacht de 19-jarige Franse jeugdinternational. “Bij Monaco speelde ik vaak linksachter, in mijn eerste wedstrijd voor Cercle op KV Oostende stond ik ook op die positie.”

Biancone groeide sinds de komst van Bernd Storck uit tot één van de belangrijkste spelers bij Cercle. Nadat hij in Storcks debuutmatch nog verrassend werd gepasseerd, hoort hij tegenwoordig week na week bij de uitblinkers.

“Het gaat inderdaad de goeie kant op, met mij en met het team. Voor een jonge speler is het belangrijk om je goed te voelen onder de vleugels van een coach. Dat had ik vorig seizoen bij Monaco ook met Thierry Henry. Zelfs al was het een moeilijke periode voor de club en voor hem als coach. HIj moest door de vele blessures noodgedwongen een beroep doen op veel jongeren, maar dat was enorm leerrijk. Dat ik nadien onder Leonardo Jardim nooit meer bij de selectie werd genomen was een ontgoocheling, maar ik kon het wel begrijpen. Nu ben ik bij Cercle en tracht ik mezelf te bewijzen, om hopelijk als een betere voetballer naar Monaco en naar Jardim terug te keren.”