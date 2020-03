Bernd Storck houdt woord: Cercle blijft in 1A: “Vieren ? Nu ga ik vooral eens goed slapen” LUVM

07 maart 2020

23u49 0 Cercle Brugge Cercle Brugge voetbalt ook volgend seizoen nog in de hoogste afdeling. Groen-zwart kon het behoud niet zelf afdwingen in de Brugse derby, maar deed dat in de vier voorgaande wedstrijden met een sensationele 12 op 12.

Die reeks werd door een sterker Club Brugge afgebroken, maar vanuit Moeskroen kwam de melding dat Waasland-Beveren verloor en dus mathematisch niet meer over Cercle kan springen in de rangschikking. “En dus kunnen we nu eindelijk vrij ademhalen”, slaakte Bernd Storck na afloop een diepe zucht van verlichting. “Dit is een zeer belangrijk moment voor deze club, maar neen, ik ga dit niet uitgebreid vieren. Ik ga nu vooral eens goed slapen.”

De 56-jarige Duitser maakte het mirakel waar waarin een maand geleden niemand bij Cercle nog durfde te geloven. “Het is een intense periode geweest, en ook in mijn eerste Brugse derby heeft het nog heel veel mentale kracht gevergd. De situatie wijzigde immers compleet in de tweede helft, maar halfweg leidde Oostende en stond Waasland-Beveren nog gelijk. Echt vrolijk werden wij daar niet van, maar ik heb na een uur toch weer gekozen om twee aanvallende pionnen in de strijd te gooien met Hazard en Foster. We konden niet wedijveren met Club, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar we hebben een defensie die maar dertien tegengoals toestond toch in verlegenheid kunnen brengen, terwijl we moeilijk aan hun goal geraakten. Dat is vandaag onze verdienste geweest. Voor het overige hoop ik dat al mijn spelers geleerd hebben in deze wedstrijd.”

Storck geeft zijn spelers zoals gebruikelijk twee dagen vrijaf, en knijpt er zelf ook twee dagen tussenuit om met de trein naar Bochum te reizen en met de wagen verder naar zijn familie in Berlijn.

“Dinsdag beginnen we de wedstrijd tegen Oostende voor te bereiden. We willen daarin in de eerste plaats onze sportieve plicht vervullen. En het zou ook mooi zijn om onze supporters een soort feestmatch aan te bieden. Over onze ambitie in play-off 2 of over mijn toekomst bij Cercle moeten jullie me nu geen vragen stellen. Hoe het project van Monaco verder evolueert en wat mijn rol daarin kan zijn, hangt immers af van wie bij Monaco de nieuwe sportieve verantwoordelijke wordt na het vertrek van Nicholas Holveck naar een andere club (Rennes, red). We moeten nu vooral genieten. De redding is een feit. Eindelijk.” (LUVM)