Anthony Musaba (Cercle Brugge) maakte tegen Club eerste match vol: “Eerste doelpunt is een bevrijding” Luc Verweirder

29 september 2020

22u16 0 Cercle Brugge “Dit was het beste Cercle Brugge dat ik in jaren heb gezien”, loofde Philippe Clement het team van zijn naamgenoot Paul zondag na de Brugse derby. De kampioenenmaker van Genk én Club voegde er aan toe dat Cercle over een aantal zeer interessante pionnen beschikt. Daarmee zal hij ongetwijfeld ook Anthony Musaba in gedachten hebben gehad, de 19-jarige vleugelspits die in de derby voor het eerst een wedstrijd volmaakte sinds hij bij groen-zwart voetbalt en meteen ook zijn eerste doelpunt maakte. “Ik voel me hier steeds lekkerder”, lacht de Nederlander.

Het was een onwezenlijk derbyweekend voor iedereen die betrokken is bij Cercle, nadat zaterdag het trieste nieuws over het hervallen van Miguel Van Damme de buitenwereld bereikte. Ook Anthony Musaba, die amper een maand geleden in Brugge neerstreek, stapte met een t-shirt met het nummer 16 op de borst het terrein op.

“Miguel had ons vrijdag persoonlijk over zijn situatie ingelicht in de kleedkamer, voor we op de bus stapten naar het afzonderingshotel. Heftig was dat, er vloeiden traantjes bij de jongens die hier al een tijd spelen en het dichtst bij hem stonden.”

Vijfjarig contract bij Monaco

Zelf is Musaba pas een kleine maand in Brugge. Maar de 19-jarige Nederlander begint stilaan zijn draai te vinden. Musaba, de “oudste” helft van een één-eiige tweeling, werd met behoorlijk wat tromgeroffel binnengehaald - ook al heeft nog maar één goed seizoen als prof op zijn palmares. Opgeleid bij FC Eewijk en in de jeugd van NEC werd hij door Vitesse opgepikt, maar doorbreken in Arnhem lukte niet. Terugkeren naar De Goffert, de thuishaven van de Nijmeegse Eendracht Combinatie, bleek vorig seizoen een juiste keuze. Musaba scoorde 7 keer en gaf 5 assists tijdens 25 wedstrijden in de Keuken Divisie (tweede klasse, red), voldoende om op de radar van een aantal Europese subtoppers te geraken. AS Monaco telde 2,5 miljoen neer om hem naar La Turbie te halen en een contract van vijf jaar voor te schotelen.

”Plots stond ik op het oefenveld tussen kleppers als Fabregas en Ben Yedder, en uitgerekend in dit Jan Breydelstadion mocht ik tegen Cercle voor het eerst meedoen”, grijnst hij. “Eén dag later kwam er een nieuwe coach (Niko Kovac verving Robert Moreno, red). Hoewel ik scoorde in een oefenmatch tegen Eintracht Frankfurt, had ik na een gesprek de nieuwe coach snel begrepen dat ik niet meteen op veel speelminuten moest rekenen. Omdat ik ook al drie maanden inactief was geweest door een blessure die ik opliep kort voor de coronacrisis uitbrak, was ik snel akkoord met een uitleenbeurt. Ik sprak lang met Jonathan Panzo en Giulian Biancone, die me een heel positief beeld van Cercle Brugge schetsten, en besloot toen om het hier te proberen.”

“Dit was er eentje voor Miguel”

Van Paul Clement kreeg Musaba meteen zijn kans. Een invalbeurt van twintig minuten tegen KV Kortrijk werd gevolgd door drie basisplaatsen. In Anderlecht stond Musaba iets langer dan een uur op de linkerflank, tegen STVV vijf kwartier op rechts. De derby werd zijn eerste volledige wedstrijd, waarin hij ook de nul achter zijn naam uitwiste.

”Dino Hotic stuurde met netjes in de rug van de Club-verdedigers, voor mij is dat eerste doelpunt echt een bevrijding”, geeft hij aan. “Want ik ben dan misschien een buitenspeler, maar ik ben toch ook een spits die leeft van zijn goals. En ik miste toch een paar kansen in de voorbije wedstrijden, in de eerste helft tegen Club ook weer. Dan komt zo’n doelpunt echt wel op tijd.”

Musaba kreeg van zijn maats na zijn treffer meteen het keepershirt van Miguel Van Damme toegestopt.

“Dit was er eentje voor Miguel”, zegt hij. “Jammer genoeg werd ons minuten nadien een duidelijke strafschop onthouden. Op basis van onze sterke tweede helft hadden we echt wel een punt verdiend.”

“Minder ruimte dan in Nederland”

Ondertussen ondervond Musaba dat er in België veel minder ruimte ligt voor spitsen dan hij in Nederland gewoon was.

”Bovendien speel ik nu ook een niveau hoger dan vorig seizoen, maar ik heb wel het gevoel dat ik die stap snel verteer. België is een logische tussenstap, ik ben er van overtuigd dat ik hier veel progressie ga maken. In ieder geval is het voor wedstrijden als dit burenduel dat ik naar België ben gekomen. Ik speelde nooit eerder een derby, toch wel speciaal. Zeker omdat de tegenstander straks Champions League gaat betwisten.”