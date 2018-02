500.000 euro voor Cercle-coach Vercauteren bij promotie DUBBEL JAARLOON ALS COACH MET CERCLE 1A HAALT Tomas Taecke

16 februari 2018

09u06 544 Cercle Brugge 500.000 euro. Een half miljoen. Dat is de som die Cercle Brugge-coach Franky Vercauteren straks opstrijkt bij promotie naar 1A. Een astronomisch bedrag, dat zelfs in de buurt komt van de bonussen die Ivan Leko (Club Brugge) en Hein Vanhaezebrouck (Anderlecht) voor de landstitel beloofd zijn.

Dat AS Monaco belang heeft bij de promotie van Cercle Brugge, bewijst de duizelingwekkende loonbrief van Franky Vercauteren. De coach van groen-zwart strijkt in 1B niet alleen een riant jaarloon van 500.000 euro op, ook vangt hij daarbovenop nog eens een bonus van 500.000 euro als Cercle in maart de promotie weet af te dwingen. Dat is een tienvoud van wat Wim De Decker vorig seizoen kreeg om Antwerp naar 1A te loodsen.

Geen wonder dat Vercauteren eerder dit seizoen zijn neus ophaalde voor enkele eersteklassers. De coach van Cercle nam half oktober over van José Riga en staat op het punt om met de 'vereniging' de tweede periodewinst te pakken. Als Cercle zaterdag een punt pakt in het Koning Boudewijnstadion tegen Union, mag groen-zwart zich opmaken voor de dubbele finale tegen Beerschot, dat de eerste periode won. Het hoeft niet gezegd dat er in die dubbele confrontatie met de Ratten voor Vercauteren best iets op het spel staat.

De bonus die de coach kan opstrijken, benadert de titelpremie die Ivan Leko en Hein Vanhaezebrouck bij Club Brugge en Sporting Anderlecht beloofd is. Dat bedrag zou in beide kampen tussen 500.000 en één miljoen euro liggen en staat in schril contrast met wat de spelers doorgaans verdienen aan een landstitel. Zowel in Anderlecht, Brugge of Gent lagen die bedragen de jongste vijf seizoenen per speler rond de 100.000 euro, al dan niet volgens een verdeelsleutel naargelang het aantal speelminuten. Marc Coucke, die gul is met dubbele premies, beloofde de spelers van KV Oostende in april voor aanvang van de bekerfinale dan weer 25.000 euro voor winst tegen Zulte Waregem.

20.000 euro voor spelers

In vergelijking met hun trainer moeten die van Cercle het met minder stellen. Het bedrag dat de spelers doorheen het seizoen aan winstpremies verzameld hebben, wordt mits periodewinst en finalewinst tegen Beerschot verdubbeld. Dat zou neerkomen op een bonus van ongeveer 20.000 euro, wat op zich niet slecht is. Bij de promotie vingen de spelers van zowel Antwerp als STVV de jongste jaren slechts 10.000 euro. Bovendien is het niet ondenkbaar dat Monaco voorafgaand aan de finales nieuwe, mooiere beloftes maakt.

AS Monaco behoedde Cercle vorig seizoen niet alleen voor het faillissement, tot dusver pompte het in totaal ook ongeveer 15 miljoen euro in de 'vereniging'. Dat de Zuid-Franse club van de steenrijke Rus Dmitry Rybolovlev het huidige budget van ongeveer 8 miljoen euro bij promotie gevoelig zal opkrikken, hoeft dus geen betoog.

Hoe Cercle dankzij de miljoenen van AS Monaco in 10 maanden van bijna failliet naar promotiekandidaat ging, leest u integraal in onze Pluszone