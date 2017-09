Cercle Brugge wint opener van achtste speeldag Proximus League bij Union XC

23u02

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal In de openingswedstrijd van de achtste speeldag in de Proximus League (1B) heeft Cercle Brugge vanavond drie punten mee naar huis genomen uit het Koning Boudewijnstadion. Tegen Union haalde de nummer twee in het klassement het met 1-2.

De thuisploeg was van in het begin de betere ploeg, en net voor het halfuur resulteerde dat in een doelpunt. Augusto Alves Da Silva (28.) maakte handig gebruik van een bal die te lang in de backlijn van Cercle bleef hangen, en schoof de 1-0 binnen. Na de rust kwamen de Bruggelingen met de gelijkmaker: Stephen Buyl (60.) schoot na een-tweetje met Dylan De Belder overhoeks binnen.



De individuele klasse van Cercle maakte uiteindelijk toch het verschil. Xavier Mercier (74.) krulde een vrije trap mooi in doel via de paal. In Brugge had 'De Vereniging' Union in augustus al met 2-0 geklopt.



In de voorlopige stand komt Cercle Brugge nu met vijftien punten aan de leiding naast Beerschot-Wilrijk, dat zondag Lierse ontvangt. Union blijft met acht punten vijfde, maar riskeert nog verder weg te zakken.

BELGA

BELGA