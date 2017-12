Cercle Brugge smeert Roeselare 0 op 9 aan TLB

22u51 1 BELGA Belgisch Voetbal Cercle Brugge heeft de openingswedstrijd van de negentiende speeldag in de Proximus League (1B) op het veld van KSV Roeselare gewonnen met 0-3.

Lloyd Palun (11.) opende na een snelle counter de score. De Gabonese rechterflankspeler nam doelman Wouter Biebauw met een gekruist schot te grazen. Na de pauze verdubbelde Dylan De Belder (71.) in de herneming de voorsprong. In de slotfase trok Maël Lépicier aan de noodrem. De verdediger van Roeselare kreeg rood en stond een strafschop toe. Vanaf de penaltystip legde De Belder (89.) de 0-3 eindstand vast.

Roeselare lijdt zijn derde nederlaag op rij en staat na vijf speeldagen in de terugronde op de vijfde stek met 4 punten. De West-Vlamingen bezetten ook in de totaalstand de vijfde plaats en moeten al zes punten goedmaken op Cercle Brugge om de play-downs te vermijden. De troepen van Franky Vercauteren klimmen in het klassement van de tweede periode naar de tweede plaats met 8 punten, vier minder dan SK Lierse.

De Pallieters gaan zaterdag op bezoek bij Union. Bob Peeters krijgt bij zijn eerste wedstrijd na zijn terugkeer bij Westerlo Oud-Heverlee Leuven over de vloer. Eersteperiodekampioen Beerschot Wilrijk zakt zondag af naar Tubeke.

BELGA

