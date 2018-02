Cercle Brugge pakt tweede periodetitel en strijdt in maart om promotie met Beerschot-Wilrijk MH

17 februari 2018

18u51

Cercle Brugge heeft zich vanavond verzekerd van een ticket voor de finalewedstrijden in 1B. Een 1-1-gelijkspel in Union bleek voldoende voor de troepen van coach Franky Vercauteren. Met nog één speeldag te gaan is Cercle mathematisch zeker van de dubbele confrontatie tegen Beerschot-Wilrijk om promotie.

Opdracht klaar en duidelijk voor Cercle in het Koning Boudewijnstadion. Met minimaal één punt was de tweede periodetitel een feit. Maar speculeren op dat ene punt, deden de bezoekers aanvankelijk niet. Bewijs daarvan was de 0-1 van Crysan na amper drie minuten. Feest bij de naar schatting 500 meegereisde Cercle-fans. Het feestje was echter van korte duur. Nauwelijks tien minuten later, minuut 13 noteren we, scoorde Nathan Kabasele (ex-Anderlecht) de gelijkmaker na een fraaie dribbel en dito afwerking.

Ondanks een bedrijvige Julien Vercauteren kon Union groen-zwart amper verontrusten na de pauze. Al bleef het nagelbijten. Uiteindelijk hield Cercle stand, met een flinke ontlading tot gevolg. Nog twee finales is Cercle verwijderd van een plek in 1A. Een eventuele titel zou ook coach Frank Vercauteren geen windeieren leggen. De 61-jarige Brusselaar ontvangt bij promotie het astronomische bedrag van 500.000 euro.

