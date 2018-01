Cercle Brugge neemt voorlopig leiding in tweede periode na belangrijke zege tegen OH Leuven Redactie

Bron: Belga 20 BELGA Belgisch Voetbal Cercle Brugge heeft op de zevende speeldag van de tweede periode in de Proximus League de drie punten thuisgehouden tegen OH Leuven (1-0). De Bruggelingen, die bijna de hele tweede helft met z'n tienen speelden, hadden voldoende aan een strafschopdoelpunt van Cardona (64.).

Tormin kreeg vier minuten na de pauze zijn tweede geel karton onder de neus geduwd voor een schwalbe, waardoor de thuisploeg met een man minder voort moest. Leuven, dat ook in de eerste helft al onderlag, kon daar echter niet van profiteren. Integendeel. Even voorbij het uur verzilverde Cardona een elfmeter en legde zo de 1-0-eindstand vast. De bezoekers gingen er nog voor in een slotoffensief, maar scoren lukte niet meer.

In de stand van de tweede periode in de Proximus League komt Cercle Brugge zo voorlopig alleen aan de leiding, met 14 punten. Eerste achtervolger Lierse, dat zaterdag thuis Beerschot Wilrijk ontvangt, volgt op twee punten. Leuven is gedeeld derde met negen eenheden.

