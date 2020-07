Cercle Brugge komt met nieuw voorstel op de proppen: “18 clubs in 1A én mini-play-offs” Tomas Taecke

02 juli 2020

13u37 12 Belgisch voetbal Een nieuwe maand, een aangepast competitievoorstel van Cercle-voorzitter Vincent Goemaere, geruggesteund door tal van K11- en 1B-clubs: “18 in plaats van 16 clubs en mini-play-offs in 1A én een volwaardige 1B-competitie als compromis”, klinkt het in Brugge.

Eerder pleitte de preses van Cercle Brugge in de Pro League voor een competitie met 20 clubs, nu gaat Cercle als spreekbuis van enkele kleine clubs voor het ultieme compromis: “20 clubs vind ik nog steeds de beste formule voor ons Belgische voetbal, maar met dit aangepaste voorstel willen we ook AA Gent, Genk en Anderlecht tegemoetkomen.”

Drie clubs die voorstander zijn van een competitie met play-offs: “Met dit voorstel willen we alle discussies en procedures waarin vooral Waasland-Beveren betrokken is uit de weg gaan. De voorbije tijd hebben we gesprekken gevoerd met een aantal K11- en 1B-clubs, die dit compromisvoorstel breed dragen. STVV bijvoorbeeld schaarde zich meteen achter ons idee. We zullen in de Pro League de vraag neerleggen om dit te amenderen”.

Momenteel beraadt het BMA (Belgische Mededingingsautoriteit) zich over de zaak Waasland-Beveren. Als de Waaslanders in het gelijk worden gesteld, moet de Pro League opnieuw om de tafel nadat eerder een voorstel voor 16 clubs mét mini-play-offs (vier clubs) werd goedgekeurd. De volgende vergadering van de Pro League is volgende dinsdag 7 juli.

Poll Hoeveel clubs wilt u in 1A? 16 clubs

18 clubs

20 clubs 16 clubs 18%

18 clubs 60%

20 clubs 22%

De bedoeling van Goemaere is een sterk signaal afgeven, nadat hij ook al vorige maand het voortouw nam: “Toen wilden we de knuppel in het hoenderhok gooien met de bedoeling alle discussies de grond in te boren. Ook nu willen we met een aantal clubs een signaal afgeven. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om een aanpak. Volgend seizoen kunnen we samen bekijken hoe we verder kunnen. We moeten eerlijk zijn: ook dit seizoen vallen problemen niet uit te sluiten. Zullen we alle speeldagen kunnen afwerken en in hoeverre zal dat met publiek kunnen? Dit voorstel lijkt ons het meest elegante”. Goemaere dringt ook aan op een 1B-competitie zonder twee speelrondes en beloftenteams. Wat dat betreft, kunnen Lierse en Roeselare in de competitie opgenomen worden. Die eerste heeft een licentie voor het profvoetbal, die tweede zou die intussen moeten kunnen krijgen.

