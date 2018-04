Cercle Brugge en Frank Vercauteren gaan uit elkaar, ex-Rode Duivel nu naar Monaco? YP

30 april 2018

12u30

Bron: Cercle Brugge, Belga 38 Belgisch Voetbal Frank Vercauteren (61) zal volgend seizoen niet op de bank zitten bij Cercle Brugge. Beide partijen hebben beslist de samenwerking in onderling overleg te beëindigen, zo maakte de promovendus vandaag bekend.

"Cercle Brugge en Frank Vercauteren hebben in onderling overleg beslist om de bestaande samenwerking niet te verlengen. Cercle Brugge bedankt Frank Vercauteren voor de professionele samenwerking en de behaalde resultaten, met in het bijzonder de recent behaalde promotie naar 1A. Cercle Brugge wenst Frank Vercauteren het beste toe voor het verdere verloop van zijn carrière", luidt het in een communiqué.

Vercauteren nam half oktober bij Cercle over van de ontslagen José Riga. De voormalige Rode Duivel bezorgde de West-Vlamingen de promotie door in de finale van de Proximus League Beerschot Wilrijk te verslaan. Cercle heeft nog geen opvolger aangeduid.

Het nieuws van het vertrek van Vercauteren komt toch wel een beetje als een verrassing. Assistent Vincent Euvrard liet gisteren nog verstaan dat alles wel in orde zou komen. Ook Euvrard zwaait af bij de Vereniging. Wat Vercauteren gaat doen, is (nog) niet duidelijk. Mogelijk wordt hij aangesteld bij Monaco, waar Leonardo Jardim ter discussie staat. Wordt ongetwijfeld vervolgd.