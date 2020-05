CEO voetbalbond: “Goed voor clubs en spelers dat er duidelijkheid is” XC/GVS

06 mei 2020

20u47

Belgisch voetbal , is blij met die duidelijkheid. Dat vertelde hij in de studio van VTM Nieuws. Geen profvoetbal meer tot eind juli , besliste de Nationale Veiligheidsraad. Peter Bossaert, de CEO van de KBVB

Al zeker tot 31 juli zullen er in ons land geen voetbalwedstrijden worden gespeeld. “Dat hadden we verwacht”, klonk het bij Bossaert. “Deze beslissing brengt duidelijkheid. Dat was echt nodig. Niet alleen naar de clubs toe, maar ook naar de spelers. Die zijn al weken aan het trainen, zonder een echt vooruitzicht. Hetzelfde geldt voor onze scheidsrechters. Die zijn in topvorm en kunnen in principe binnen de kortste tijd een wedstrijd op het hoogte niveau fluiten. Voor de hele voetbalgemeenschap is het goed dat er duidelijkheid is.”

Wat met de bekerfinale? “Theoretisch gezien kan die nog doorgaan”, aldus Bossaert. “We weten dat de supporters uitkijken naar die wedstrijd. Het is de mooiste match van het seizoen, met doorgaans een gevuld Koning Boudewijnstadion. Dat kan deze keer sowieso niet, dat is al zeker. De UEFA verlangt dat wij voor 3 augustus onze Europese tickets meedelen aan hen. Maar we weten niet of we op 1 augustus kunnen voetballen. Dus er is nog een waterkansje om die partij begin augustus te laten spelen.”

Essentiële beslissing

Licht op groen in Duitsland: de Bundesliga wordt hervat. “Of dat pijn doet? Neen. In Nederland werd de competitie drie weken geleden stopgezet. Frankrijk volgde vorige week. Vandaag zij wij het derde land. In Duitsland, het buitenbeentje, hebben ze al veel spelers en ploegen getest. Wij staan niet zo ver. Ik blijf dit dus de beste beslissing vinden.”

Met het speelverbod tot en met minstens 31 juli is de Pro League nu alvast beter gewapend tegen een eventuele claim van rechtenhouder Telenet om een deel van het tv-geld terug te eisen nu de play-offs niet meer zullen worden afgewerkt. Net als in Nederland en Frankrijk geldt nu immers een situatie van overmacht. “Een essentiële beslissing op economisch vlak", noemt Bossaert het. “De Algemene Vergadering van de Pro League kan niet anders dat de competitie stop te zetten. En of voetbal leefbaar is zonder publiek? Op lange termijn niet.”

