CEO Union luidt alarmbel na contractbreuk Selemani: “Kortrijk legt bom onder ons voetbal” Niels Vleminckx / Eddy Soetaert

20 augustus 2019

17u56 2 Belgisch voetbal Philippe Bormans, CEO van Union, luidt de alarmbel. Nadat speler Faïz Selemani eenzijdig zijn contract had verbroken bij de 1B-club, tekende hij meteen voor KV Kortrijk. Wég transfersom. “Moest KV Kortrijk hier mee wegkomen, betekent dit een ongezien risico voor het Belgische voetbal", stelt hij in een open brief.

Selemani had een transferverzoek ingediend bij Union. Maar de club liet de aanvaller niet vertrekken. Integendeel: Union stuurde hem naar de B-kern. “Maar de speler kwam daar niet opdagen. Integendeel: hij ging naar een training van de A-kern”, schrijft Bormans. “Beveiligingsagenten en later zelfs politie interventie waren nodig om de sereniteit te laten weerkeren. Op datzelfde moment loopt er een aangetekend schrijven binnen via de raadsman van Selemani om het contract met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen.”

Ongezien risico

“De bom die KV Kortrijk hier legt onder het transfersysteem is zelden gezien. Moest KV Kortrijk hier mee wegkomen, betekent dit een ongezien risico voor het Belgische voetbal. Hun grootste inkomstenbron en gedane investeringen blijken plots van geen waarde meer, nu elke (buitenlandse) club een speler kan aanzetten om op basis van een fictieve reden zijn contract eenzijdig te verbreken. De eventuele verbrekingsvergoeding, zullen zij achteraf met plezier betalen voor de speler. Deze ligt immers veel lager dan de transfervergoeding.”

Kortrijk wuift de beschuldigingen weg. “Wij krijgen het gevoel dat de verantwoordelijken van Union hun fout in onze schoenen willen schuiven”, aldus algemeen manager Matthias Leterme. “Ik wijs erop dat wij geen betrokken partij zijn in de discussie tussen Union en Faïz Selemani, waarbij de werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft verbroken omwille van een zware fout van zijn werkgever. Wij hebben met heel de discussie niets te maken.”

