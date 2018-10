CEO Pro League Pierre François: “Enorme imagoschade voor Belgisch voetbal” Kjell Doms

10 oktober 2018

16u23 2

CEO van de Pro League Pierre François is geschokt door de omvang van het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. “Ik wil de resultaten van het onderzoek afwachten alvorens uitgebreid commentaar te geven, maar dat dit ons voetbal enorme imagoschade berokkend is duidelijk. Met de Pro League werken we voortdurend aan de kwaliteit van ons product, dit is een verontrustende gebeurtenis.” François benadrukt dat ze binnen de Pro League initiatieven nemen om jonge spelers te sensibiliseren. “We organiseren ‘integratiesessies’ bij alle clubs voor jonge spelers waarbij we hen wijzen op de gevaren van het profvoetbal. Dat gaat dan over weddenschappen, maar ook over de plekken waar ze terecht kunnen als ze benaderd worden door malafide individuen. Misschien hadden we daar al veel vroeger mee moeten beginnen.”