CEO Pro League François: “Als u me vroeg of ik wist dat er illegale praktijken in het voetbal bestaan, had ik u waarschijnlijk geantwoord: ja” MH

02 november 2018

12u39

Bron: Sport/Voetbalmagazine 0 Belgisch Voetbal “Ik denk dat dit nog maar een begin is.” Pierre François, CEO van de Pro League, praat in Sport/Voetbalmagazine over de bom onder het Belgische voetbal. De 62-jarige Luikenaar bekent weinig verrast te zijn door het schandaal dat ons land teistert. “ Waar ik wel door geschokt ben, is de beschuldiging van matchfixing.”

“Het zijn misschien moeilijke dagen, maar ook dagen die nuttig kunnen zijn”, aldus François in Sport/Voetbalmagazine. “Alleen kan ik vandaag niet zeggen wat ik denk over de beschuldigingen zolang het gerecht daarover geen uitspraak heeft gedaan. Ook al omdat ik denk dat dit nog maar een begin is. Maar vragen of ik van mijn stoel gevallen ben, is wat anders. Als u de voorzitter van de bouwnijverheid zou vragen of er in zijn sector zwart geld omgaat, zal hij u niet met een ernstig gezicht antwoorden dat hij daar niets van weet. Als u me had gevraagd of ik wist dat er illegale praktijken in het voetbal bestaan of bestaan hebben, had ik u waarschijnlijk geantwoord: ja. Waar ik wel door geschokt ben, is de beschuldiging van matchfixing. En dat we verplicht zullen zijn om iets te doen aan het makelaarswereldje, lijkt me ook de logica zelve.”

Zelf ondernam François geen actie, vooraleer het federaal parket de zaak naar buiten bracht. “Soms moet je gebruik maken van de omstandigheden. De situatie is alleen maar erger geworden door de ontmanteling van het statuut van makelaar dat in 2015 door de FIFA is ingezet. Kijk maar naar het aantal makelaars dat vandaag in en rond het voetbal opereert, en waar ze zich allemaal mee bezighouden.”

Initiatief nemen

“Misschien was het fout van ons om niet eerder tussenbeide te komen, maar vandaag laat het momentum toe om dat wel te doen”, vertelt François nog. “We zullen dat ook doen en ingrijpende maatregelen nemen, ook al omdat we voelen dat de bestuurders en de voorzitter van de Pro League dat echt nodig vinden. Ik kan u verzekeren dat ook de andere Europese voetballiga’s maar één ding van ons verwachten: dat we het initiatief nemen, wetende dat men ons voorbeeld zal volgen.”