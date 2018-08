CEO Pierre François bijt van zich af na heisa rond indicatieve tabel: “Zelfs als nieuwe regel niet effectief is, had oude regel moeten gelden” Bart Fieremans

30 augustus 2018

13u21 0 Belgisch Voetbal Bij alle heisa rond de nieuwe ‘indicatieve tabel’ om schorsingen in het profvoetbal uit te spreken, kwam ook Pierre François in het oog van de storm. De CEO van de Pro League vindt de tabel wel degelijk rechtsgeldig, en zelfs indien niet zou de schorsing van spelers als Wesley en Carcela niet opgeheven mogen zijn: "Als een nieuwe regel om welke reden niet effectief is, geldt nog de oude regel".

De commotie van de afgelopen dagen - waarbij Anderlechtspeler Vranjes dinsdag wel een schorsing van drie speeldagen opgelegd kreeg, terwijl drie dagen eerder een andere kamer van de Geschillencommissie Hoger Beroep de schorsing van Wesley (Club Brugge), Carcela (Standard), Ocansey (Eupen) en Brogno (Beerschot Wilrijk) teniet deed – maakt dat ook François in de pen kroop. De CEO van de Pro League kwam in opspraak omdat de stemming van de nieuwe indicatieve tabel niet geheel formeel volgens de regels verlopen zijn door het ontbreken van een expliciete goedkeuring in het verslag van de beheerraad, maar hij verdedigt zich nu in een schrijven ten persoonlijke titel.

Volgens François is de nieuwe disciplinaire indicatieve tabel al in een vergadering van januari 2018 goedgekeurd door de Pro League. "Ook al geeft het verslag niet uitdrukkelijk aan dat de tabel is goedgekeurd, kan dit als vanzelfsprekend beschouwd worden", zo haalt François bepaalde condities aan die in zijn ogen vervuld zijn. Zoals: "De bestuurders hebben het verslag zonder opmerkingen goedgekeurd tijdens hun vergadering van 20 februari. Geen enkele club heeft het management op dit punt om uitleg gevraagd en het management heeft de nieuwe tabel voor het begin van het sezioen gepubliceerd in Sportleven en via onze Reglementenbundel."

Het ontbreken van de expliciete vermelding in het verslag is volgens François gecorrigeerd door een beraadslaging van de bestuurders via mailverkeer tussen 11 en 13 augustus. François geeft de mail vrij waarin Marc Coucke als voorzitter van de Pro League volgend standpunt meedeelt: "Zonder enige nadelige erkentenis en om twijfel te vermijden, werd dezelfde nieuwe disciplinaire tabel vandaag per stemming (nogmaals) goedgekeurd. Dit gebeurde per mail door de leden van de beheerrraad en is als dusdanig rechtsgeldig."

Maar voor Didier Detollenaere als voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep was dit onvoldoende bewijs, waardoor Wesley en Carcela de dans ontsprongen. In zijn open brief laat François uitschijnen dat hun uitsluitingen evenwel niet onbestraft hadden mogen blijven op basis van een algemeen rechtsbeginsel: “Als een regel een oude regel vervangt en de nieuwe regel om welke reden dan ook niet effectief is, dan is de oude regel nog steeds van toepassing. De eerste indicatieve tabel (die de vorige seizoen al gehanteerd was, red.) rechtvaardigde daarom in dit geval disciplinaire sancties.”