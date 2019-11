Cayman speelt 100ste interland: “Trots, maar ik denk vooral aan 12 op 12" Redactie

12 november 2019

16u51

Bron: Qmusic 0

Speciale avond voor Janice Cayman. De aanvalster van Lyon speelt vanavond tegen Litouwen haar 100ste interland. “Dat maakt me uiteraard zeer trots”, gaf Cayman toe op Qmusic. “Maar ik heb toch vooral zin om vol voor 12 op 12 te gaan. Of er hierna nog 100 zullen volgen? Dat wordt misschien moeilijk gezien mijn leeftijd (Cayman is er 31, red.). Ik ben wel blij dat onze bondscoach vanavond ook gehuldigd wordt, dan ben ik niet alleen. (lacht)” Bekijk het volledige fragment in bovenstaande video.