Camps: "Jankovic was een verademing in de verbale wildernis van het voetbal" Hugo Camps

26 januari 2018

06u00 0

Een heer gaat heen. De heer Aleksandar Jankovic verlaat gedwongen KV Mechelen. Het afscheid van het Belgische voetbal lijkt definitief. We zijn een geboren verteller kwijt. Nooit heeft iemand Jankovic horen schelden en tieren. Hij vertelde zijn spelers en de pers verhaaltjes over trainingen, looplijnen, karakters, controlevoetbal en doelpunten. Desnoods in keurig Nederlands en met de handen gevouwen. Het voetbal van KV hield niet over, maar de coach bleef wereldkampioen wellevendheid. Nazit in gebedstand. Een unicum.

