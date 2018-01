Camps: "Ik vraag me af hoeveel spelers van Anderlecht er nu nog op een poster boven het bed van dweepzuchtige pubers hangen" Hugo Camps

06u00 0 Photo News Lukasz Teodorczyk pleziert een fan in La Manga.

De wintermercato draait op volle toeren, maar waar blijft de grote transfer? Ik begrijp dat Philippe Coutinho geen spek voor onze bek is, maar er moet toch meer te rapen zijn dan een Noorse hoogstam of een paar Balkannozems. Geef het Belgische voetbal ook eens een Romario of Ronaldinho. Waarom zouden we onderdoen voor een provincieclub als PSV? Zoveel is zeker: Hazard, De Bruyne en Lukaku komen niet terug.

