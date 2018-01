Bundesliga trekt meeste voetbalfans, België hinkt op tiende plaats in Europa Bart Fieremans

18 januari 2018

22u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Gemiddeld 10.704 fans volgden vorig seizoen een voetbalmatch in de stadions van de Belgische hoogste klasse. Voor een klein voetballand hinkt België in de middenmoot. Van de 5 grote competities trekt de Bundesliga het meeste volk.

De European Professional Football Leagues (EPFL) publiceerde deze week een rapport met de verzamelde toeschouwersaantallen van 32 competities uit 25 Europese landen, inclusief een evolutie van de laatste zeven seizoenen. Voor de reguliere competitie in de hoogste klasse van België kwamen volgende bevindingen naar voren. Tussen het seizoen 2010-2011 en 2016-2017 steeg het aantal toeschouwers in de stadions van gemiddeld 8.720 per wedstrijd naar gemiddeld 10.704 per partij, met een uitschieter in 2015-2016 toen gemiddeld 11.905 fans een match bijwoonden.

Met die cijfers van vorig seizoen scoort België in Europa niet slecht, maar ook niet super met een tiende plek in de Europese ranking. In de Eredevisie kwamen met gemiddeld 19.089 fans per match bijna dubbel zoveel mensen kijken. Van de kleinere voetballanden scoort ook Schotland sterk met gemiddeld 13.969 fans per wedstrijd, met dank aan de populariteit van de twee topclubs Glasgow Rangers en Celtic. Gemeten aan de totale bevolking van 5,3 miljoen inwoners in Schotland gaan liefst circa 2,5 per 1000 mensen naar het voetbal in de Schotse hoogste klasse. Geen enkel Europees land doet per hoofd beter. In België ligt dat aantal vorig seizoen op gemiddeld 1 per 1000 mensen.

Van de grote vijf competities zijn de stadions in Duitsland het dichtst bevolkt. Vorig zaten zaten gemiddeld 40,693 fans per wedstrijd op de tribune in de Bundesliga. De Premier League doet daar niet veel voor onder met gemiddeld 35.838 fans, voor Spanje (gemiddeld 27.609), Italië (gemiddeld 22.177) en Frankrijk (gemiddeld 21.208). Tellen we alle toeschouwers per land over een heel seizoen op, dan troeft de Premier League met twintig clubs de Bundesliga met achttien clubs af: 13,6 miljoen toeschouwers versus 12,4 miljoen fans in de jaargang 2016-2017. Ook de bezettingsgraad van de stadions in Engeland is het hoogst met 96,5%. Ter vergelijking: in België was vorig seizoen slechts 75% van de capaciteit van de stadions gevuld.

Blijft het aantal toeschouwers in de topcompetities min of meer stabiel, dan kregen enkele kleine voetballanden wel grote klappen. In Griekenland liet de crisis zich voelen: daar halveerde het gemiddelde aantal toeschouwers van gemiddeld 6428 fans in het seizoen 2010-2011 naar 3.394 zes jaar later. In Oekraïne bleef het gewapend conflict in het oosten niet zonder gevolg: amper gemiddeld 4665 fans vonden vorig seizoen per wedstrijd de weg naar het stadion in de hoogste divisie tegenover 11.234 voor de start van de oorlog.

Als modale leerling in de klas qua toeschouwersaantallen kan België nog winst boeken als de infrastructuur verbetert, is de overtuiging bij de Pro League: “We hebben nog een gigantische inhaalbeweging te doen”, zegt Nils Van Brantegem, Chief Financial Officer van de Pro League. “Nieuwe stadions met meer comfort brengen meer volk, AA Gent is daar het schoonste voorbeeld van.”

Meer over België

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Bundesliga