Brys: “Unfair, wij starten met een groot nadeel volgende week aan competitie” JBE/GVS

02 augustus 2020

23u05 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Geen titel, wel door de competitiehervorming en bijhorend de 18 teams sowieso 1A voor OH Leuven. Maar van een normale voorbereiding is door de soap geen sprake. “Onze voorbereiding is vijf weken te kort”, zegt coach Marc Brys. “De jongens die er nog gaan bijkomen moeten zich nog integreren in de groep. Dat vergt gewoon vijf à zes weken. Een normale voorbereiding dus. Dus ja, wij starten met een groot nadeel volgende week. Dit was een unfaire situatie. Ook voor Beerschot trouwens.”

Bekijk de volledige reactie van Brys, ook over de match, in de video hierboven.

Lees ook:

Toch klein feestje bij Beerschot: “Sorry, maar bij zo’n ontladingen is het onmogelijk om geen contact te hebben”