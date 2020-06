Brys kent “zwaar verstoorde” voorbereiding met OHL: “Pro League gijzelt ons” Herman Meersseman

26 juni 2020

18u47 0 OH Leuven OHL houdt van dinsdag 7 tot zaterdag 11 juli een oefenstage in Nederland, hoogstwaarschijnlijk in Wageningen. Coach Marc Brys blijft er voorlopig van uitgaan dat de return van de promotiefinale op 2 augustus in Leuven wordt afgewerkt. “Verandert er één en ander in tussentijd, dan passen we ons aan die nieuwe situatie aan”, doelt Brys op een eventuele beslissing van de Pro League om met 18 teams aan te treden in 1A.

De eerste trainingsweek van OHL onder de nieuwe coach Marc Brys zit er op. “Omdat er door de coronamaatregelen pas vanaf komende woensdag op de club gedoucht en gegeten mag worden, hielden wij het bij één dagelijkse oefensessie van telkens een uur of drie”, zegt Brys. “Vanaf volgende week schakelen we over op twee trainingen per week, en van dinsdag 7 tot zaterdag 11 juli gaan we op oefenstage in Nederland, allicht in Wageningen.”

Het gekke aan deze situatie is dat we ons eigenlijk voorbereiden op één heel belangrijke match, en niet zozeer op een nieuw seizoen Marc Brys

Hoeveel en welke spelers mee gaan op oefenstage is nog niet duidelijk. Naast de dertien die nog onder contract liggen, zullen er dat een behoorlijk aantal zijn van de veertien van wie het contract op 30 juni afloopt. Maar al zeker niet doelman Henkinet, de grote uitblinker van de heenmatch op het Kiel, die naar Standard trekt. En evenmin huurling Van den Bergh die terugkeert naar AA Gent.

Nieuwkomers worden nog niet meteen verwacht. Een aantal spelers die OHL op het oog heeft om de kern te versterken, gaf aan pas te willen komen als het vast staat dat OHL vanaf augustus in 1A uitkomt. “Het is zo, dat de Pro League OHL en ook Beerschot, gijzelt”, zegt Brys. “Het gekke aan deze situatie is dat we ons eigenlijk voorbereiden op één heel belangrijke match, en niet zozeer op een nieuw seizoen. Dat vergt een heel andere benadering en zo wordt de opbouw naar dat nieuwe seizoen, dat al één week na de match tegen Beerschot begint, zwaar gestoord. Ook de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit (MBA) stelt daar terecht grote vragen bij. Het moet toch duidelijk zijn dat de formule met 18 ploegen in 1A komend seizoen de best mogelijke is, ook al is ze niet ideaal “

Oefenmatchen

“Nu, wij proberen intussen zo goed mogelijk met die situatie om te gaan. Al is het zo dat nieuwe spelers die wij aanwerven wekenlang minder aandacht zullen krijgen, want al onze aandacht gaat naar die éne match tegen Beerschot en naar de spelers die dan kunnen opgesteld worden. Daarom zullen wij bijvoorbeeld ook voor de nieuwkomers oefenmatchen plannen, zodat ook zij zich kunnen klaarstomen op het nieuwe seizoen.”

Woensdag 1 juli staat een eerste oefenduel op de agenda, achter gesloten deuren tegen eersteprovincialer Bierbeek. Dat geldt ook voor de oefenmatchen van 18 juli tegen RWDM en 25 juli tegen KV Mechelen. De oefenpartij van 11 juli bij Standard moet nog bevestigd worden.