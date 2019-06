Bryan Heynen: "Dit verdienden we niet" Redactie

19 juni 2019

22u59

Bron: Belga 0 EK U21 Ook middenvelder Bryan Heynen trad zijn ploegmakkers bij na de 2-1-nederlaag tegen Spanje op het EK U21. "We hebben de kansen gehad om te winnen, maar uiteindelijk valt het doelpuntje aan de overkant. Super jammer", legde Heynen na de match uit.

"Ik vind dat we vandaag een goede wedstrijd spelen", stak de Limburger van wal. "Spanje is een grote ploeg en ze hebben ook een aantal kansen gehad, maar wij hebben de hele wedstrijd als één team gespeeld. We stonden er in blok. De kansen bleven van onze zijde in het begin van de tweede helft uit, maar in de slotfase kregen we wel nog voldoende mogelijkheden. We speelden om nog een doelpuntje te maken en de wedstrijd te winnen. En dat had gekund, maar dan valt die goal voor Spanje aan de andere kant. Het is heel jammer dat het voorbij is. Dit hebben we als ploeg niet verdiend."