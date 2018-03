Brugse politie verspreidt videobeelden van provocerende Cerclesupporters: wie herkent deze fans? Mathias Mariën

23 maart 2018

13u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal De politie van Brugge heeft nieuwe beelden verspreid van de veldbestorming na de promotiewedstrijd Cercle Brugge-Beerschot Wilrijk. De politie vraagt nu om tips over de mensen die op de beelden te zien zijn.

Daarbij gaat vooral speciale aandacht uit naar de supporters die vlak na het laatste fluitsignaal provocerend gedrag vertoonden tegenover de bezoekers. Op de beelden zijn enkele supporters met een cirkel aangeduid, de politie zou graag weten wie die mensen zijn.

“Op de beelden zien we hoe enkele mensen bijkomend een inbreuk plegen op de voetbalwet. Wie deze personen meent te (her)kennen, vragen we een mailtje te sturen naar voetbalgeweld@politiebrugge.be”, klinkt het bij de politie. “Deze oproep kadert in een grootschalig onderzoek over de incidenten tussen aanhangers van Cercle en Beerschot. Alle nuttige informatie wordt overgemaakt aan de voetbalcel van de PZ Antwerpen, die dit dossier verder opvolgt.”

Volgens korpschef Dirk van Nuffel zijn er heel wat beelden voorhanden. "Die worden geanalyseerd en we zullen proces verbaal maken in het kader van de voetbalwet voor de supporters die aan het uitdagen waren. Ze riskeren een boete of een stadionverbod. Het is aan de voetbalcel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om daar over te oordelen.”