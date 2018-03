Brugse politie identificeert meeste provocerende Cerclesupporters na tal van tips Mathias Mariën

26 maart 2018

15u10

Bron: Eigen berichtgeving 3

De politie van Brugge heeft de voorbije dagen tal van tips ontvangen over de herrieschoppers die gezocht werden na de wedstrijd Cercle Brugge-Beerschot. Op beelden was duidelijk te zien hoe ze de bezoekende fans provoceerden met uitdagende gebaren en zelfs spuwden.

Op dit moment is dankzij de tips bijna iedereen geïdentificeerd. Ze krijgen een pv in de bus en riskeren een (lang) stadionverbod. In een video omcirkelde de politie in totaal twaalf personen die 'het meest gezocht' werden.