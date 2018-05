Bruggefans staan op graven om spelersbus te verwelkomen Elien De Wulf

06 mei 2018

19u26

Bron: VTM NIEUWS 0 Belgisch Voetbal Anderhalf uur voor de aftrap van Club Brugge tegen Anderlecht werd de Brugse spelersbus verwelkomd door duizenden fans. Verschillende fans stonden op de graven van een kerkhof om de bus te zien aankomen. Daar staken ze Bengaals vuur af.

Op een foto die VTM NIEUWS heeft ontvangen, is te zien hoe verschillende supporters op en tussen graven staan om de spelersbus te verwelkomen. De politie heeft voorlopig geen klachten binnengekregen.

"We hebben weet van beelden die via de helikopter gemaakt zijn, maar door de rook is daar weinig op te zien", klinkt het. "We gaan moeten bekijken in welke mate dit kan gerekend worden tot eventuele grafschennis."

De burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt (sp.a), laat aan VTM NIEUWS weten dat hij een onderzoek wil starten.