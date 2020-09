Brogno trekt Beerschot over de streep na dikke maand zonder speelminuten: “Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken” Renzo Van Moortel

26 september 2020

19u44 0 Belgisch voetbal Invallen en de match beslissen. Loris Brogno toonde zijn klasse, nadat hij voor het sinds augustus mocht invallen bij Beerschot. Een assist plus de winnende treffer: een gouden wissel. “Ik ben beloond voor mijn harde werk.”

Een clubmedewerker vroeg: “Aquarius, Loris?”

“Een rode is goed”, antwoordde matchwinnaar Loris Brogno. De medewerker opnieuw: “Rood is hier nooit goed, hé. Dat zullen we niet vergeten, hoor.”

Brogno lacht. Als een miniem die net z’n eerste doelpunt heeft gescoord.

Logisch, na zo’n invalbeurt. Een kwartier voor tijd viel Brogno in bij een 1-2-achterstand. Hij bedankte met een assist en een doelpunt. “Het is altijd leuk om beslissend te zijn”, glimlacht hij. “Ik ben blij voor mijn statistieken, maar vooral met de drie punten – die waren belangrijk voor ons klassement.”

En voor Brogno zelf, natuurlijk. Het was pas z’n tweede invalbeurt van het seizoen, zijn vorige invalbeurt dateert al van midden augustus in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Z’n uitdrukking werd plots serieus. “Het was een moeilijke tijd voor mij”, geeft Brogno toe. “Als je keihard werkt op training en je krijgt geen kans, dan is het bijzonder lastig. Ik doe elke dag mijn best, vandaag ben ik daarvoor beloond. Want de coach kent mijn kwaliteiten. Ik kan het verschil maken, dat heb ik vandaag getoond. Ik kan de ploeg helpen, daarom wil ik ook meer spelen.”

Dat bleek ook uit de emotionele reactie vlak na z’n doelpunt. “Ach, dat is normaal, denk ik. Ik heb mijn frustratie de voorbije weekend opgespaard, nu kwam die er volledig uit.”

Aan vertrekken heeft Brogno naar eigen zeggen niet gedacht. “Ook niet toen Beerschot aanvallende versterking haalde. Dat is normaal als je promoveert. Concurrentie is niet slecht. Er zit veel kwaliteit in deze groep, we hebben een complete ploeg.

Hoe hoog de ambities dan wel liggen, vroeg een collega. Ineens was dat lachje daar opnieuw. “Champions League (grinnikt). Waarom niet? Het is leuk om in de top te spelen.”

“Kijk, het is moeilijk in te schatten waar wij dit seizoen zullen stranden. Vandaag hebben we als groep alleszins een topprestatie geleverd”, besluit de matchwinnaar.

Z’n Aquarius was inmiddels leeg.

