Boze Louwagie hekelt verschil in recuperatietijd: “Onaanvaardbaar"

Rudy Nuyens

06 april 2019

12u17 0 Belgisch voetbal “Het gelijkheidsbeginsel wordt niet gerespecteerd.” Michel Louwagie klaagt het verschil in recuperatietijd aan, omdat de Buffalo’s in het begin van deze play-offs telkens maar twee dagen rust kregen tussen hun matchen.

AA Gent riskeert met een verplaatsing naar competitieleider RC Genk een 0 op 9. Op 1 mei is er het vangnet van de bekerfinale om een rechtstreeks ticket voor Europa af te dwingen, maar Michel Louwagie wil de kaart van de play-offs niet opgeven. “Dat kunnen we niet”, zegt de algemeen manager van AA Gent. “Als we dat doen en de bekerfinale niet winnen, dan spelen we geen Europees. We moeten blijven mikken op de plaatsen drie of vier, de wedstrijden van de voorbije dagen hebben uitgewezen dat plaats vier perfect haalbaar blijft. We moeten gaan voor het hoogst haalbare.”

Dat vindt ook Jess Thorup. “Van onze laatste zes wedstrijden waren er vijf goed”, stipt hij aan. “Alleen in Brugge voelden we dat we te maken hadden met een grote titelfavoriet. Onze match tegen Standard was misschien wel de beste van de zes. Wij zijn het enige team dat drie matchen moet spelen in zeven dagen, Standard had zelfs twee dagen meer om te recupereren dan wij. Maar we lieten zien dat we fit zijn.”

Iedereen gelijk voor de wet

Kan best, maar Louwagie is niet blij met de verschillen in recuperatietijd tussen de eerste drie speeldagen. “Voor een grote competitie als play-off 1 hoort er een gelijkheidsbeginsel gehanteerd te worden. Dat is hier duidelijk niet gerespecteerd. Wij zijn de enige van de zes clubs in play-off 1 die tussen de eerste drie speeldagen telkens maar twee dagen recuperatie heeft. Alle andere clubs krijgen er meer, Standard krijgt zelfs vier dagen tussen zijn matchen. Elke fysioloog zal je zeggen dat één dag recuperatie een verschil van 50% kan maken. Ik weet dat de kalender rekening moet houden met politiediensten en dergelijke, maar de verschillen die er nu zijn, zijn onaanvaardbaar. Dat heb ik ook aan de kalendermanager laten weten. Als Brugge en Standard op maandag kunnen spelen, waarom laat men ons dan niet op dinsdag voetballen?”

Ook Thorup haalt aan dat Gent drie wedstrijden in zeven dagen moet spelen, maar wat hem betreft mag dat geen excuus zijn. “De match tegen Standard heeft bewezen dat we klaar zijn voor play-off 1. We kunnen concurreren met de besten, want tegen Standard waren we veruit de beste ploeg. Wij zitten na twee speeldagen bij de verliezers, maar er zijn nog 24 punten te gaan. Met de beker hebben we nog een kans op Europa, maar de Cup moet nog een hele tijd aan de kant, onze focus mag alleen op de volgende match in play-off 1 liggen. Het wordt wel tijd dat we iets pakken. Daarvoor gaan we naar Genk.”

AA Gent 2 + 2

RC Genk 2 + 3

Club Brugge 3 + 3

Anderlecht 4 + 2

Antwerp 3 + 4

Standard 4 + 4

* De recuperatietijd tussen speeldagen 1 en 2 en speeldagen 2 en 3.