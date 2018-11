Boskamp erg kritisch voor Anderlecht en bestuur in het bijzonder: “Zeggen dat je kaart van de jeugd kiest, maar dan 15 pipo’s kopen: dan ben je een waardeloze gast” TLB

11 november 2018

11u48

Bron: Boskamp Online 0 Belgisch Voetbal “Anderlecht heeft een matig ploegje” of “onwaarschijnlijk wat daar gebeurt”. Johan Boskamp toont zich erg kritisch voor Anderlecht, waar hij zelf tussen 1993 en 1997 trainer was. De 70-jarige Nederlander doet dat in een video die gedeeld werd via zijn eigen YouTube-kanaal ‘Boskamp Online’.

“Wat me het meeste stoort, is dat de clubleiding belooft om aan de slag te gaan met de eigen jeugd, maar dan 15 pipo’s koopt”, de eerste uithaal van Boskamp is er meteen niet naast in bovenstaande video. In een gesprek met televisiemaker Luk Alloo en journalist Tom Coninx toont ‘Bossie’ zich erg kritisch over de Belgische recordkampioen en de Nederlander maakt onder meer brandhout van de transferpolitiek van het nieuwe bestuur.

“Als je belooft om met jonge jongens te werken, maar je doet dat niet, dan ben je een waardeloze gast”, aldus Boskamp. “Dan ben je gewoon geen man van je woord. Coucke zal zich ellendig voelen.” Hein Vanhaezebrouck verwijt Boskamp dan weer niet echt iets. “Omdat ik niet weet of hij een rol heeft gespeeld bij de transfers. Soms heb ik het gevoel dat Hein belangrijker is dan zijn spelers. Maar dat is niet zo.”

Anderlecht ontvangt straks AA Gent om 14u30 voor de topper van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League. Boskamp denkt wel dat de Brusselaars aan het langste eind zullen trekken. Ook in een interview met onze krant naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag was Boskamp al scherp voor het bestuur van paars-wit.