Bongonda op de radar van Anderlecht en Club Brugge, maar topclubs moeten niet hopen op spotprijsje Jonas Van De Veire en Pieter-Jan Calcoen

13 maart 2019

06u00 0 Belgisch Voetbal Het pact is gesloten. Theo Bongonda (23) vertrekt deze zomer bij Zulte Waregem, maar niet voor een spotprijs. Essevee wil haar transferrecord breken. Zijn Anderlecht en Club bereid zo ver te gaan?

De stilzwijgende consensus is nu ook uitgesproken. Theo Bongonda en de bestuurstop van Zulte Waregem hebben maandag rond tafel gezeten over de toekomst. Daarin drukte de voormalige belofte-international zijn wens uit om komende zomer te vertrekken. Na anderhalf jaar herbronnen bij de club van zijn hart voelt Bongonda zich opnieuw klaar voor een stap hogerop. Essevee toont begrip en gaat meewerken aan een overgang, maar niet tegen eender welke prijs.

Zulte Waregem wil het uitgaande transferrecord verpulveren. Dat is momenteel de 3,5 miljoen euro die Bordeaux betaalde voor Lukas Lerager - van de acht miljoen voor Soualiho Meïté kreeg Essevee slechts 40%. Naar verluidt hoopt de fusieclub voor Bongonda een veelvoud te vangen. In Zulte Waregems stoutste dromen ruim boven de vijf miljoen die Club voor Kaveh Rezaei neertelde. Het is van oordeel dat iemand met het profiel van de winger dat waard is. Bongonda heeft met zijn 23 jaar de toekomst voor zich, heeft prima statistieken (8 goals, 9 assists) in moeilijke omstandigheden en bewees zich eerder al in La Liga.

Aan geïnteresseerden alvast geen gebrek. Eerder bleek dat Feyenoord de prestaties van de smaakmaker volgde. Bundesliga-teams Mainz en Frankfurt tonen, samen met een Franse club, eveneens interesse. Daarnaast prijkt de flankaanvaller op de longlist van Anderlecht en Club Brugge. Alleen: kunnen/willen zij tegemoetkomen aan het prijskaartje? Het zou van Bongonda in dat geval wellicht de duurste transfer tussen Belgische ploegen maken, ter aflossing van Rezaei.

Hoe dan ook zal Zulte Waregem zich de recordinvestering van 1,6 miljoen niet beklagen. Dat bedrag werd mee gefinancierd door hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, maar buiten zijn inbreng wil de sterke man van Essevee daar niks voor terug. Alle partijen waren wel akkoord dat Bongonda zich nog voluit moet geven in het onaantrekkelijke play-off 2. Het kan zijn transferwaarde alleen maar ten goede komen.