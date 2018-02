Bondsvoorzitter: "We zitten samen met de Pro League om racismeprobleem aan te pakken" - Club Brugge: "Uitzonderingen uit stadion weren" DMM en TS

09 februari 2018

14u09 12 Belgisch Voetbal De oproep van Paul-José Mpoku na de oerwoudgeluiden in het Jan Breydelstadion kaart het thema rond racisme op de Belgische voetbalvelden opnieuw aan. Na een derde incident in één maand tijd willen de Pro League en de Belgische voetbalbond actie ondernemen. "Dit is onaanvaardbaar", laat bondsvoorzitter Gérard Linard aan onze redactie weten.

Het racisme-incident rond Paul-José Mpoku gisteravond tijdens de bekerwedstrijd tussen Club Brugge en Standard is de Belgische voetbalbond en de Pro League niet ontgaan. "We gaan samen zitten met de Pro League om oplossingen te zoeken die voor iedereen werken en het echte probleem zullen aanpakken", antwoordt Linard wanneer we hem het incident met Paul-José Mpoku voorleggen. "Toch is het moeilijk om maatregelen te vinden die écht werken. Volgens mij zijn geldboetes voor de clubs geen oplossing. Racisme op de voetbalvelden is niet alleen een Belgisch verschijnsel, maar het beheerst gans Europa. In Italië worden sommige stewards zelfs belaagd."

"Racisme blijft hoe dan ook onaanvaardbaar. Ik zal als voorzitter mijn stem doordrukken als ik vind dat er niet genoeg gedaan wordt aan deze zaak, want deze vorm van racisme druist volledig in op onze ideologie van de competitie en voetbal in het algemeen. Het parket is nu in elk geval bezig met een onderzoek en we zullen zien of er mensen opgepakt worden. Dit moet en zal stoppen.”

Pro League: "Nieuwe maatregelen mogelijk bekend op 20 februari"

Ook Pierre François, CEO van de Pro League, nam even de tijd om kort telefonisch te reageren. "In samenspraak met de bondsprocureur doen we systematisch oproep bij de Belgische clubs om het racismeprobleem aan te pakken. De maatregel om de clubs als straf een boete op te leggen via de geschillencommissie mist doel. Daarom zijn we aan het werken aan een nieuwe nota, die op 20 februari wordt voorgelegd tijdens de Raad van Bestuur. Op die datum zullen we ook officieel communiceren over mogelijke nieuwe maatregelen. Nu doen we dat nog niet."

Club distantieert zich "van elke vorm van discriminatie"

Met een statement op zijn website wil Club Brugge "zich uitdrukkelijk distantiëren van elke vorm van discriminatie". "We hebben in het verleden al supporters die zich discriminerend uitlieten geïdentificeerd en zelf stadionverbod opgelegd, in samenwerking met de politie en zullen dit ook in de toekomst blijven doen."

"Gisterenavond liepen onze spelers op met No Sweat/No Glory/No Racism op hun trainingspak geprint. Een slogan die veelvuldig voorkwam op de schermen in het stadion én die door 99 procent van onze supporters in het hart gedragen wordt. Club doet er alles aan om de uitzonderingen uit het stadion te weren. Discriminatie, van welke aard ook, is een maatschappelijk probleem, waar ook Club mee te maken krijgt. We willen dan ook oproepen om dit aan te pakken met vereende krachten, over clubkleuren heen en in heel de maatschappij."