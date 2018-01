Bondsvoorzitter Linard heeft vrijdag gesprek met Koen De Brabander Rudy Nuyens

31 januari 2018

16u21

Bron: Eigen berichtgeving

De raad van bestuur van de Belgische voetbalbond kwam vanmiddag samen om de positie van Koen De Brabander te bespreken. De raad van bestuur besliste om bondsvoorzitter Gérard Linard een volmacht te geven om een grondig onderhoud te hebben met zijn 53-jarige secretaris-generaal. Dat kan pas vrijdag omdat De Brabander tot donderdagavond verplichtingen heeft in het buitenland.

Bij de voetbalbond wil men voor vrijdag niet communiceren over de positie van De Brabander, maar het mag duidelijk zijn dat Linard hem vrijdag niet bij zich roept om zoete broodjes te bakken. Allicht krijgt De Brabander dan te horen dat de samenwerking stopgezet wordt. Koen De Brabander trad pas op 1 november 2016 in dienst bij de voetbalbond, na een lange selectieprocedure. Om een nieuwe secretaris-generaal te zoeken, zal nu een gelijkaardige procedure in gang gezet worden.