Bondsvoorzitter Bayat: "Televisiegeld nu zéker gegarandeerd, dit is overmacht"

06 mei 2020

17u15 0 Belgisch voetbal Naast Pro League-preses Peter Croonen is ook bondsvoorzitter Mehdi Bayat tevreden met de duidelijkheid die de regering gegeven heeft. “De bekerfinale? Van mij mag het, maar...”

In een eerste reactie zegt Mehdi Bayat niet verrast te zijn door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. “We moeten realistisch zijn en denken aan de gezondheid van alle actoren. Het is nu zelfs moeilijk om groepstrainingen te organiseren, laat staan wedstrijden… De overheid heeft een goeie beslissing genomen. De prioriteit is de volksgezondheid. Nu moeten we via de virologen en experts opvolgen hoe alles evolueert. Het is afwachten of we midden juni de groepstrainingen zullen kunnen hervatten. Dat is toch wel nodig, willen we begin augustus aan het nieuwe seizoen beginnen - een voorbereiding van zes weken is het minimum.”

Bayat is ook de sterke man van Charleroi, dat er baat bij heeft als de bekerfinale niet meer plaatsvindt. Mocht Antwerp die winnen, dan krijgt Charleroi immers een minder aantrekkelijk Europees ticket. Peter Croonen wil evenwel niet uitsluiten dat Antwerp en Club de finale begin augustus afwerken. Bayat: “Als dat veilig te organiseren is, dan ga ik niet zeggen dat ik tegen ben. Laat ons gewoon hopen dat het gezond verstand zegeviert. Het is zelfs niet zeker dat we überhaupt gaan spelen in augustus...”

Op 15 mei is er een nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League, de clubs gaan dan via stemming het seizoen stopzetten en wellicht het klassement aanvaarden. Dan is Club Brugge kampioen en Waasland-Beveren de degradant? Bayat: “Daarover moeten we discussiëren, maar ik verwacht geen moeilijkheden. Op dit moment is het gewoon complex daar uitspraken over te doen (ook door de licentiedossiers, red.), alles is hypothetisch.”

Televisiegeld

Wat dat niet is volgens Bayat, is de vaststelling dat de keuze om de competitie voortijdig te stoppen níet door de clubs genomen is. “De overheid trok de stekker eruit, niet wij, dit is overmacht. We kúnnen geen elf speeldagen afwerken tussen één en drie augustus. We zijn bijgevolg verzekerd van het televisiegeld, die problemen zijn definitief van de baan.”

