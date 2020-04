Bondsvoorzitter Bayat doet deur dicht voor snelle herstart door onder meer gebrek aan tests: "Clubs die snel willen hervatten zijn egoïstisch en dom” ABD/KDW

28 april 2020

13u18 12 Belgisch voetbal Of we in België weer snel profvoetbal te zien krijgen? Mehdi Bayat, voorzitter van de Belgische voetbalbond én algemeen directeur van Sporting Charleroi, betwijfelt het ten zeerste. “Als we de gezondheid van iedereen willen garanderen, moeten er per dag honderd tests per club uitgevoerd worden. Daar hebben we de capaciteit niet voor”, vertelt hij aan onze redactie. Bayat is ook scherp voor enkele profclubs - Of we in België weer snel profvoetbal te zien krijgen? Mehdi Bayat, voorzitter van de Belgische voetbalbond én algemeen directeur van Sporting Charleroi, betwijfelt het ten zeerste. “Als we de gezondheid van iedereen willen garanderen, moeten er per dag honderd tests per club uitgevoerd worden. Daar hebben we de capaciteit niet voor”, vertelt hij aan onze redactie. Bayat is ook scherp voor enkele profclubs - Antwerp, RC Genk en Anderlecht - die snel willen hervatten. “Zij zijn egoïstisch en dom.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nog steeds is het gissen naar wanneer er terug gevoetbald wordt in ons land. Komende maandag zal de Algemene Vergadering van de Pro League in principe een beslissing moeten nemen: het seizoen 2019-2020 definitief stopzetten of toch nog afwerken achter gesloten deuren?

Voor Mehdi Bayat is het een uitgemaakte zaak. Dit seizoen nog afwerken is, zelfs zonder publiek, praktisch onmogelijk. Het gaat hem vooral om “de veiligheid en gezondheid van iedereen”, benadrukt Bayat, die met Charleroi uitzicht heeft op Europees voetbal als de competitie wordt stopgezet. “Iedereen is het erover eens dat we op dit moment niet kunnen hervatten. Toch zijn er nu enkele clubs die, voor hun eigen egoïstische redenen, toch willen hervatten. Maar dat is technisch onmogelijk. Dom, zelfs. Kijk, achter gesloten deuren spelen, is niet het probleem. Wél de veiligheid voor de mensen die wel in het stadion zijn als er zonder publiek gespeeld wordt.”

“Als we geen risico willen nemen, zullen de profclubs hoe dan ook testen moeten financieren. Dat is onze verantwoordelijkheid”, gaat hij verder. “Maar op dit moment is het simpelweg onmogelijk om die testen uit te voeren, want België heeft er de capaciteit nog niet voor. We moeten rekenen op het testen van een honderdtal personen per club, per dag. De spelers, staf, personeel,... Die tests zijn nodig. Je zou niet willen dat een hele ploeg weer in quarantaine moet als er één persoon besmet is.”

Ik hoop dat we half juni genoeg testmogelijkheden hebben, maar ik betwijfel het Mehdi Bayat

Met 23 profclubs, komen we in totaal aan 2.300 tests per dag. Volgens onze informatie zouden 100 tests neerkomen op een kostenplaatje van 2.000 euro per club, per dag. En het financiële is niet het enige probleem, want er zijn in ons land nu amper 10.000 tests per dag beschikbaar. Een getal dat men wel zo snel mogelijk wil opdrijven tot 25.000 per dag, maar dan nog zullen die hoogstwaarschijnlijk niet naar de voetbalsector gaan. “De zorgsector krijgt voorrang, dat is logisch”, aldus Bayat. “En als we de testen zouden kunnen uitvoeren, zouden we de resultaten snel moeten krijgen. De laboratoria kunnen momenteel echter niet onmiddellijk een uitslag geven.”

De nationale Veiligheidsraad kondigde afgelopen vrijdag aan dat vanaf fase twee op 18 mei wel trainingen voor sportactiviteiten in groep mogelijk zijn door erkende clubs en met een trainer, máár dat de regels van sociale distantie moeten gehandhaafd blijven. “Het profvoetbal is een contactsport, dus denk ik dat normale trainingen niet kunnen tot minstens 8 juni, wanneer een derde fase begint”, vertelt Bayat.

Op 8 juni de trainingen hervatten - laat staan opnieuw wedstrijden spelen - zal onbegonnen werk zijn, volgens Bayat. “Ik hoop dat we half juni genoeg testmogelijkheden hebben, maar ik betwijfel het. Ervan uitgaande dat we toch zouden kunnen testen en beginnen trainen, betekent dat dat de spelers op dat moment exact drie maanden geen match meer gespeeld hebben. Het oordeel van medici luidt dat als je minstens een maand ‘stilligt’, je zes à zeven weken moet voorbereiden. Ritme opdoen, conditie weer opbouwen. Bovendien moeten we nog steeds alle regels opvolgen die de overheid oplegt. Dan zie ik niet in hoe we voor augustus, of zelfs midden augustus, weer competitievoetbal zouden kunnen organiseren in ons land.”

Lees ook:

Profclubs willen vóór 4 mei klaarheid van de overheid: “Geef ons een teken”

Club-manager Mannaert reageert op lobbywerk: “Ik stel vast dat paar concurrenten heel nerveus worden”

Antwerp-voorzitter Gheysens wil dat onze competitie niet stilgelegd wordt: “Alleen de eerste drie willen stoppen”

Bondsvoorzitter Bayat oppert om (explosieve) Algemene Vergadering weer uit te stellen nu licht op oranje bleef: “Dat zou verstandig zijn”