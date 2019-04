Bondsprocureur in rapport van 158 bladzijden over rol KV Mechelen: “Helft bestuur werkte mee aan omkoping” Patrick Lefelon

25 april 2019

07u52 0 Matchfixing “Zeven ongeoorloofde initiatieven” deed KV Mechelen volgens bondsprocureur Kris Wagner bij de poging tot omkoping waarmee het hoopte in eerste klasse te blijven. Daarbij waren volgens het gedetailleerde rapport van 158 bladzijden vier van de acht bestuursleden betrokken. Vooral het tijdstip is volgens de bondsprocureur belangrijk. Bijna alles vond plaats in de laatste twee weken voor de cruciale match KV Mechelen - Waasland-Beveren.

1. Voorzitter Dirck Huyck (W.-Beveren) benaderd

Initiatiefnemers zijn Thierry Steemans (KV Mechelen) en Dejan Veljkovic. Dit is het bekende verhaal van “de keuken is besteld.” Dirk Huyck ontmoet Veljkovic twee keer (op 5 en 6 maart), maar wil niet weten van een omkoopsom van 100.000 euro. Hij laat wel verstaan dat Waasland-Beveren wil helpen aan de redding van KV Mechelen. Malinwa-hoofdaandeelhouder Olivier Somers wordt door Steemans op de hoogte gehouden van deze omkooppoging.

2. Financieel directeur Swolfs (W.-Beveren) benaderd

Steemans gaat op 7 maart in Brasschaat thuis op bezoek bij Olivier Swolfs. De twee kennen elkaar uit de paardensport. Steemans telefoneert ‘s anderendaags een KV-bestuurder en meldt dat Waasland-Beveren absoluut bereid is om mee te werken voor de match van zondag 11 maart. “Beveren zal niet met zijn sterkste ploeg spelen. Ze gaan ‘ne mix’ doen. Er zijn onderhandelingen met de medische staf, er is sowieso al ambras en ze zijn uitgekeken op de trainer”, zegt Steemans aan de telefoon.

3. Spelers van Eupen benaderd

In de weken voor de cruciale wedstrijd toont KV Mechelen interesse voor vier Vlaamse spelers van concurrent Eupen. Hendrik Van Crombrugge, Siebe Blondelle, Nils Schouterden en Mickael Tirpan bevestigen allemaal dat hun makelaar gecontacteerd werd door KV Mechelen. Het aanbod klonk weinig realistisch. Vijf dagen voor de cruciale match polst Somers nog eens naar de interesse voor Blondel en Schouterden.

4. Davy Roef (W.-Beveren) benaderd via zaakwaarnemer

Volgens de bondsprocureur heeft KVM-hoofdaandeelhouder Olivier Somers druk uitgeoefend op makelaar Evert Maeschalck. Die is manager van Davy Roef en gaat de avond voor Mechelen - W.-Beveren langs bij de doelman. De bondsprocureur heeft geen belastende telefoontaps tussen Somers en Maeschalck. Toch hoort hij in andere gesprekken, onder meer van Steemans, dat “Somers het geregeld heeft met Maeschalck.” Volgens de zaakwaarnemer is dat slechts cafépraat.

5. W.-Beverenspeler Myny benaderd

Steemans polst op 9 maart bij sportief directeur Stefaan Vanroy of hij nog interesse heeft in Olivier Myny. Vanroy is maar matig geïnteresseerd. Tot Steemans benadrukt dat “het in functie van zondag is.” Vanroy maakt volgens de procureur een bocht van 180 graden en zegt dat hij “sterk geïnteresseerd is”. Spelersmakelaar Walter Mortelmans laat de dag voor de cruciale match aan zijn speler Olivier Myny weten dat bij KV Mechelen misschien een contract klaarligt.

6. Moeskroen-CEO Paul Allaerts benaderd

KV Mechelen is als de dood dat de Waalse concurrenten Eupen en Moeskroen het op de laatste speeldag op een akkoord gaan gooien. Mechelen stuurt eerst voorzitter Johan Timmermans uit om te bellen met Allaerts. Ook makelaar Dejan Veljkovic gaat vijf dagen voor de match met Allaerts eten. Allebei koppelen zij terug naar Steemans: “Geen paniek, Moeskroen zal het spel correct spelen.”

7. Info ingewonnen over opstellingen en inzetbaarheid van spelers

Bestuurders van KV Mechelen winnen informatie in over de opstellingen van Waasland-Beveren en Moeskroen voor de laatste speeldag. Somers vraagt aan zijn collega Vincent Mannaert of de door Club Brugge uitgeleende Rotariu zal spelen bij Moeskroen. Aan Jonas De Roeck vraagt Somers om bij de assistent-trainer van Waasland-Beveren naar de opstelling te informeren.

W.-Beveren “wilde helpen”, maar weigerde 100.000 euro

Volgens de bondsprocureur kon de competitievervalsing van KV Mechelen enkel slagen als een tegenpartij haar medewerking verleende. Die tegenpartij is in dit geval Waasland-Beveren. Minstens twee bestuursleden, Dirk Huyck en Olivier Swolfs, hebben in hun contacten met makelaar Dejan Veljkovic en met Thierry Steemans (KV Mechelen) duidelijk laten verstaan dat Waasland-Beveren “wilde helpen”. Aanvankelijk bood KV Mechelen in ruil 100.000 euro omkoopgeld, maar dat werd categoriek geweigerd door voorzitter Huyck. Die overlegde met collega-bestuurslid Olivier Swolfs hoe Waasland-Beveren kon helpen. “Bijvoorbeeld door Daam Foulon op te stellen”, suggereerde Swolfs. “Misschien valt er wel iemand uit wegens medische redenen”, zei Huyck. Trainer Vermant ging echter dwarsliggen.

Voorzitter Huyck was vooraf op de hoogte van mogelijke omkoping van hun doelman Davy Roef. De bondsprocureur vindt het vreemd dat de voorzitter niet naar doelman Roef belde om te horen wat daarvan aan is. En waarom zei voorzitter Huyck in de aanloop naar de match dat het “ideale scenario zou zijn dat zijn ploeg met 2-0 zou verliezen?” Allemaal elementen die volgens de bondsprocureur ten laste van vooral Huyck en Swolfs kunnen worden gelegd.