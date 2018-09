Bondsprocureur eist 3 duels schorsing voor Vanderbiest en 10 voor Union-assistent na knokpartij in spelerstunnel Redactie

11 september 2018

16u10 2

De Geschillencommissie buigt zich vandaag over de knokpartij in de spelerstunnel na afloop van het duel tussen Union en KV Mechelen van afgelopen zondag. Union-assistent Abder Ramdane en zijn KVM-collega Fred Vanderbiest kregen het daarbij met elkaar aan de stok. Ramdane deelde in de spelerstunnel een vuistslag uit aan Vanderbiest, die zes keer moest worden gehecht en enkele dagen werkonbekwaam is. Toch tekende de assistent-coach van Malinwa vanmiddag present op de voetbalbond, samen met zijn advocaat Sven Mary.

De bondsprocureur eiste een schorsing van tien matchen en een boete van 5.000 euro tegen Ramdane. Vanderbiest hoorde drie duels schorsing en 1.500 boete tegen zich eisen. Bewijs van discriminerende of racistische uitlatingen kon die laatste niet ten laste gelegd worden. Los van de beslissing van de Geschillencommissie dient Mary donderdag in naam van Vanderbiest klacht in met burgerlijke partijstelling.

(later meer!)