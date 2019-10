Bondsparket vordert match achter gesloten deuren en puntenaftrek tegen STVV en Genk Redactie

10 oktober 2019

15u59

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 20 Belgisch voetbal Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vraagt strenge straffen voor STVV en Genk naar aanleiding van de gestaakte Limburgse derby van 28 september. Beide clubs riskeren een match achter gesloten deuren, een aftrek van twee punten en de maximumboete van 5.000 euro. Dat vernam persagentschap Belga.

Daarbovenop vraagt bondsprocureur Kris Wagner om de wedstrijd STVV-Genk zonder publiek opnieuw te laten spelen vanaf de eerste minuut. Die replay achter gesloten deuren is te onderscheiden van de vordering. Met andere woorden, STVV en Genk riskeren eigenlijk twee duels zonder publiek af te werken. De Geschillencommissie Hoger Beroep buigt zich op 18 oktober over de strafmaat. De Limburgse derby werd in de slotfase gestaakt bij een 3-3-tussenstand door wangedrag van beide supporterclans.

Meekers: “Geen reactie”

Voorzitter David Meekers van STVV wenst absoluut niet te reageren op de vordering die het Bondsparket instelde ingevolge de stopzetting van de match STVV-Genk. “Is er dan iets nieuws onder de zon?”, reageert hij laconiek. “Neen toch. De vordering die het parket nu instelt, hebben de media al gesuggereerd en stond ook uitgebreid te lezen in jullie krant. Vandaar, geen reactie. We bereiden het dossier in alle rust juridisch voor en wachten gewoon de zitting af en vervolgens de definitieve uitspraak. Voor het zover is, heeft het geen zin om daarover publiek te praten of meningen te ventileren.”